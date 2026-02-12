Türkiye Sigorta Birliği’nden dolandırıcılık uyarısı: Araç sahipleri, sakın bu tuzağa düşmeyin!

TSB’nin hazırladığı video çalışmasında, kaza sonrası yaşanan stres ve belirsizlik ortamını fırsata çevirmeye çalışan kişi ve oluşumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Videoda, hasar sürecine ilişkin işlemlerde yalnızca yetkili sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişime geçilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yapılan açıklamada, kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının ciddi mağduriyetlere yol açabileceği belirtilerek, "Trafik kazası sonrası vatandaşlarımız yalnızca sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişim kurmalı; kimlik bilgileri, poliçe detayları ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerini yetkisiz kişilerle paylaşmamalıdır" uyarısında bulunuldu.

Türkiye Sigorta Birliği, bu çalışma ile vatandaşların hak kaybına uğramasının önlenmesini, kişisel verilerin korunmasını ve sigorta sektörüne duyulan güvenin güçlendirilmesini hedefliyor.