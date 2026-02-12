Hatay'da yardımseverlerce hazırlanan hijyen kolileri Gazze yolunda

  • İSTANBUL
Hatay'da Türk Kızılay organizasyonunda hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 1000 hijyen kolisi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Gazze'ye ulaştırılacak.

Hatay'da Türk Kızılay organizasyonunda hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 1000 hijyen kolisi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Gazze'ye ulaştırılacak.

Türk Kızılay İl Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, kurumun deposunda düzenlenen törende, bağışçıların desteklerinin Gazze'ye ulaştırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Hijyen malzemelerinin, Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkacak "21. İyilik Gemisi" aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini dile getiren Kimyonoğlu, "İnşallah Gazze'deki insanların sıkıntılarına bir nebze ilaç oluruz. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından 1000 hijyen kolisinin yüklendiği tır, Mersin'e uğurlandı.   

