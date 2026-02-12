Kabine muhalefeti çarptı

BUĞRA KARDAN SEBAHATTİN AYAN

Şapka Kanunu’na karşı çıktığı için idam edilen İskilipli Atıf Hoca’yı rahmetle anan, Jön Türk darbesiyle devrilen Sultan Abdülhamid’in tahta çıkışının yıldönümünü kutlayan, hafızlık yarışmasında birinci olan ve göreve Al-İmran Suresi’nin ayeti mealini okuyarak başlayan Vali Mustafa Çiftçi ile kurduğu suç örgütüyle milyonun kanını emen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetesini çökerten Başsavcı Akın Gürlek’in “bakan” olarak atanması malum zihniyeti kudurttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararını duyunca şakuli kayan Özel, “Yarın sabah daha zor olacak” diyerek korkusunu dışa vururken “Akın Gürlek, Yüce Divan’da yargılanacağı günü düşünsün” tehdidinde bulundu. Özel’in kurmayları da iftiralar, hakaretler içeren açıklamalar yaptı. Özel’in yardımcıları Murat Emir, Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu, Gül Çiftci, Gürlek’i kötülemek için yarıştı. Gürlek’in Adalet Bakanı ve HSK Başkanı olmasını hazmedemeyen bu isimler “Yargı siyasallaştı”, “Dokunulmazlık zırhına bürünerek kendinizi kurtaramayacaksınız” yaygaraları kopardı. Özel, ayrıca kirli bir plan sahneye koydu. Özel, milletvekillerini Meclis Genel Kurulu’na yığarak Çiftçi ve Gürlek’in yemin töreninde arbede çıkarttı. CHP’li bir grup milletvekili, bakanların yemin etmelerine engel olmak için eşkıyalığa soyunup kürsüyü işgal etmeye çalıştı. Tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken AK partili vekillerin etten duvar örmelerine rağmen CHP sıralarından yeni bakanlara kalem ve pet su şişeleri fırlatılması tepkiyle karşılandı. Meclis’te büyük bir provokasyona imza attan Özel, İmamoğlu ve danışmanlarının da aralarında olduğu yolsuzluk zanlılarının yakınlarını bünyesinde barındıran Aile Dayanışma Ağı’nın (ADA) üyelerini Adalet Bakanlığı önünde eylem yapmaya sevk etti.

Siyasiler ve hukukçular; Gürlek’in, CHP’nin ayarını fena bozduğunu vurguladılar. Renkten renge, şekilden şekile giren Özel’in tehditlerle ve provokasyonlarla kendisini de ölümüne müdafaa ettiği suç örgütü üyelerini de adaletin kılıcından kurtaramayacağını belirttiler.

HEYBELERİ DOLU OLDUĞUNDAN KORKUYORLAR

Akit’e konuşan AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, şunları söyledi: “Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek’e ‘Hayırlı olsun’ diyoruz. Görevlerini devreden arkadaşlarımıza da başarı diliyoruz. Görüyoruz ki iki yeni bakan, CHP’yi tedirgin ediyor. Çünkü CHP, kendinden emin değil. Hatalarını biliyor.

Hatırlanacağı gibi İmamoğlu’na Kılıçdaroğlu’na karşı darbe yaptırıldı. İmamoğlu, şaibeli şekilde Özel’i Genel Başkan yaptı. Nihayetinde İmamoğlu’nun heybesinin dolu olduğu anlaşıldı. Belli ki İmamoğlu gibi Özel ve arkadaşlarının da heybeleri dolu. Bu nedenle Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP yönetimini panikletti. Görüyoruz ki Çiftçi ve Gürlek de CHP’nin öfkesini kabartmış. Özel ve arkadaşları, Gürlek’e boşuna verip veriştirmiyor. Ancak Gürlek, AK Partililerin şikâyetleriyle tahkikat başlatmadı. Gürlek’e tüm ihbarlar, belgeler, deliller CHP’lilerce iletildi. O nedenle CHP, kendi içinde tartışma yapmalı. Tehdit ve tahrik diline sarılmamalı. Yahu, dün CHP’nin Çiftçi ve Gürlek’e evvela ‘Hayırlı olsun’ demesi gerekmez miydi? Bir dursun. Ama durmuyor ki dakika bir, gol bir. Bu kin niye? Eski Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’den neden korkuyorsun? Gürlek’e niçin kızgınsın? Zannımca CHP’nin planı yeni İçişleri Bakanı üzerinden Atatürkçülük-Atatürkçülük karşıtlığı polemiği üretmek. Gürlek’e de şaibeleri ortaya dökmesinden duyulan bir hınç var. Belli ki Çiftçi ve Gürlek’in yemin töreninde yapılan eylem bir milattı. Muhtemelen bu eylemin devamı gelecek. Ancak tehditlere, tahrik girişimlerine aldırış edilmeyecek. Yolsuzlarla, kara paracılarla mücadele hızlanacak.”

MİLLETİN İRADESİNE İPOTEK KOYMA GİRİŞİMİ

Demokratlar Platformu Genel Sekreteri Avukat Yurdal Kılıçer de şunları ifade etti:

“CHP, keser gibidir hep kendine yontar. CHP’nin siyasi ahlâk, etik gibi değerlere bakışını da zaten son günlerdeki tutumlarıyla net olarak görmüş olduk. CHP’nin kodlarında kendisi haksız dahi olsa menfaatine olan şey meşru; kendi menfaati aleyhine olan şey her ne olursa olsun gayrimeşrudur. Türk milletinin iradesini temsil eden Meclis’te dün yapılan şey, milletin iradesinin tecelli ettiği yer olması nedeniyle Türk milletine yapılmıştır. Yazık ki CHP, dün Meclis’te milletin iradesine müdahale etmeye çalışmıştır. Milletin iradesine ipotek koymak istemiştir.”

Avukat Yasin Özdemir de şunları dile getirdi: “Dün CHP’li milletvekillerinin Meclis kürsüsünü işgal ederek iki yeni bakanın yemin etmesini önlemeye dönük tavırları hukuk devleti ilkesi ve demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bu antidemokratik tavrın devamında milletin iradesinin tecelligâhı Meclis’e yakışmayan görüntüler ortaya çıkmıştır, anayasal teamüller CHP’li milletvekilleri tarafından açıkça ihlal edilmiştir.

Sandıkta kaybedilen iradeyi sokakta, kürsü işgaliyle ya da fiili engellemelerle telafi etmeye çalışma anlayışı öteden beri CHP siyasetinin temel zaaflarından biri olarak devam etmektedir. Demokratik hukuk devletinde meşru siyaset, kuralları zorlayarak değil; kurallar içinde kalarak yapılır.”