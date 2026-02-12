CHP'liler 'bu kadarı olamaz' dedirtti: Tacizci başkana adliye önünde destek sloganları attılar!

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık dosyasındaki gece yarısı mesajları ve avukatların kabul ettiği delillere rağmen, CHP ilçe teşkilatının adliye önünde taciz şüphelisi başkanı alkışlarla karşılayıp "Eğilme, Görele seninle" sloganları atması vicdanları yaraladı.

Giresun’un Görele ilçesinde yaşanan ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen taciz skandalı, adliye koridorlarından CHP Genel Merkezi’ne kadar uzanan büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Savcılık dosyasındaki kan donduran detaylar ve CHP teşkilatının sergilediği "destek" tablosu, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

GECE 03.24: SAVCILIK DOSYASINDAKİ O MESAJLAR

Soruşturmanın odağında, Hasbi Dede’nin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna gece saat 03.24’te gönderdiği iddia edilen taciz içerikli mesajlar yer alıyor.

Güvenlik kaynaklarından sızan bilgilere göre; mesajların varlığı bizzat Dede’nin avukatları tarafından kabul edilmiş durumda.

İçeriklerin bir çocuğa karşı kullanılmayacak kadar ağır ve taciz boyutunda olduğu belirtiliyor.

Hasbi Dede ise tutuklanmadan önce yaptığı açıklamada pişmanlık yerine, "Ben de bu olayın mağduruyum" diyerek kendini savundu.

Olayın en skandal görüntüsü ise Görele Adliyesi önünde yaşandı.

CHP İlçe Başkanı ve beraberindeki partililer, taciz iddiasıyla tutuklanan Hasbi Dede’yi adliye çıkışında kahraman gibi karşıladı.

Mağdur çocuğun haklarını savunmak yerine şüpheli başkana siper olan grup, "Dik dur eğilme, Görele seninle" sloganları eşliğinde alkış tuttu. Bu görüntüler sosyal medyada "Tacizin siyaseti olmaz, bu alkış kime?" tepkilerine neden oldu.