Dünya Son pişmanlık fayda etmez Suriye ordusundan SDG'li teröristlere çağrı
Dünya

Son pişmanlık fayda etmez Suriye ordusundan SDG'li teröristlere çağrı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Son pişmanlık fayda etmez Suriye ordusundan SDG'li teröristlere çağrı

Ordu, Suriye resmi haber ajansı SANA aracılığıyla, terör örgütü mensuplarından YPG/SDG saflarından ayrılmalarını istedi. YPG/SDG mensuplarından terör örgütünden ayrılarak en yakın Suriye ordusu noktalarına yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG mensuplarına örgütten ayrılmaları çağrısında bulundu.

Ordu, Suriye resmi haber ajansı SANA aracılığıyla, terör örgütü mensuplarından YPG/SDG saflarından ayrılmalarını istedi.

YPG/SDG mensuplarından terör örgütünden ayrılarak en yakın Suriye ordusu noktalarına yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Kürt, Arap ayrımı yapılmaksızın terör örgütünden ayrılanların Suriye yönetimince her zaman ve her yerde kabul edileceği" vurgulandı.

Yaşanan sorunun bölge halkıyla değil, PKK terör örgütü mensupları ve devrik Beşşar Esed rejiminin kalıntılarıyla olduğu, bu unsurların sivilleri hedef almayı ve Suriye toplumunu yok etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, "Gecikmeden bu örgütten ayrılın ve devletinize, halkınıza geri dönün." ifadelerine yer verildi.

SANA'da yer alan haberde, dün bir grup YPG/SDG mensubunun Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim olduğu duyurulmuştu.

