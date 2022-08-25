  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

John gördü, anladı Milli Gazete anlayamadı!

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na EYT cevabı

Nobel ödüllü ekonomistten muhalifleri çıldırtacak açıklama: Faiz artışları enflasyonu kötüleştirebilir

Kara kutuyu açtılar! İçinden bakın ne çıktı... İlk kez dünya ile paylaştılar

Yunanistan'dan skandal Ayasofya hamlesi

Kendi topuğuna sıktı! Kemal’den CHP’nin İş Bankası’na bomba suçlamalar

Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı: İmamoğlu’nun, ‘Su taşkını sorunlarını çözdük’ dediği İstanbul sağanak yağışa teslim!

Bu günleri de gördük! Milli SİHA’dan Türk havacılık tarihinde rekor

Muhteşem gelişme! Türkiye'nin gücüne güç katacak imzalar atıldı

Binlerce kez izlendi! Galatasaraylı çocuk ile milletvekili arasında gülümseten diyalog
Spor Son pişmanlık fayda edecek mi bakalım!
Spor

Son pişmanlık fayda edecek mi bakalım!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Nwakaeme, bordo-mavililere haber göndererek geri dönmek istediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 15:50:00 -
Son pişmanlık fayda edecek mi bakalım!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Nwakaeme, bordo-mavililere haber göndererek geri dönmek istediğini belirtti.

Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken Trabzonspor, bu hafta evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Son hafta Antalyaspor'dan 5 gol yiyen bordo-mavililer, derbiyi kazanıp moralleri yükseltmek istiyor.

Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Karadeniz ekibinde geçen sezonun en flaş isimlerinden biri olan Nwakaeme'nin yokluğu da görünüyor.

Maaş konusunda anlaşamayan bordo-mavililer, oyuncuyla yeni sözleşme imzalamamıştı.

Nwakaeme, Trabzonspor a haber gönderdi #1

Ancak oyuncunun son durumuyla ilgili Serdar Ali Çelikler, ilginç bir iddia ortaya attı.

Çelikler Nwakaeme'yle ilgili, "Bana kızacaklar ama ben Trabzonspor olsam Nwakaeme'yi geri alırım. Nwakaeme'nin geri dönmek istediğini, haber gönderdiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

Sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya bak sen!
Sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya bak sen!

Medya

Sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya bak sen!

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!
Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Spor

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!
Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!

Spor

Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!

Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!
Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!

Medya

Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!

Zencefilli ballı süt tarifi: Öksürük şurubu kadar etkili! Yatmadan önce için
Zencefilli ballı süt tarifi: Öksürük şurubu kadar etkili! Yatmadan önce için

Kadın - Aile

Zencefilli ballı süt tarifi: Öksürük şurubu kadar etkili! Yatmadan önce için

Şeftalinin hiç duyulmamış faydaları: Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenliyor!
Şeftalinin hiç duyulmamış faydaları: Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenliyor!

Sağlık

Şeftalinin hiç duyulmamış faydaları: Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenliyor!

Batırık nerenin yemeği, tarifi nasıl yapılır? Batırık yemeği nedir? Mersin batırık tarifi
Batırık nerenin yemeği, tarifi nasıl yapılır? Batırık yemeği nedir? Mersin batırık tarifi

Kadın - Aile

Batırık nerenin yemeği, tarifi nasıl yapılır? Batırık yemeği nedir? Mersin batırık tarifi

Elma-Dolması tarifi: Elma dolması hangi yöreye aittir? Elma dolması Osmanlı mutfağından gelen lezzet
Elma-Dolması tarifi: Elma dolması hangi yöreye aittir? Elma dolması Osmanlı mutfağından gelen lezzet

Kadın - Aile

Elma-Dolması tarifi: Elma dolması hangi yöreye aittir? Elma dolması Osmanlı mutfağından gelen lezzet

Teknoloji girişimleri Turkcell ile büyüyecek
Teknoloji girişimleri Turkcell ile büyüyecek

Ekonomi

Teknoloji girişimleri Turkcell ile büyüyecek

Dizi için kilo alan ünlülerden oldu! Ünlü aktör tanınmaz hale geldi: Rolü için tam 270 kilo aldı
Dizi için kilo alan ünlülerden oldu! Ünlü aktör tanınmaz hale geldi: Rolü için tam 270 kilo aldı

Medya

Dizi için kilo alan ünlülerden oldu! Ünlü aktör tanınmaz hale geldi: Rolü için tam 270 kilo aldı

Deniz kertenkelesi fosili: 66 milyon yıl önce denizlerin hakimi biliniyordu! Dev deniz kertenkelesine ait fosil bulundu
Deniz kertenkelesi fosili: 66 milyon yıl önce denizlerin hakimi biliniyordu! Dev deniz kertenkelesine ait fosil bulundu

Kültür - Sanat

Deniz kertenkelesi fosili: 66 milyon yıl önce denizlerin hakimi biliniyordu! Dev deniz kertenkelesine ait fosil bulundu

İsrail duyurdu: Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinde Türkiye'den çok üst düzey bir yetkili başkanlık edecek
İsrail duyurdu: Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinde Türkiye'den çok üst düzey bir yetkili başkanlık edecek

Gündem

İsrail duyurdu: Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinde Türkiye'den çok üst düzey bir yetkili başkanlık edecek

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23