Son pişmanlık fayda edecek mi bakalım!
Trabzonspor'un eski futbolcusu Nwakaeme, bordo-mavililere haber göndererek geri dönmek istediğini belirtti.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Nwakaeme, bordo-mavililere haber göndererek geri dönmek istediğini belirtti.
Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken Trabzonspor, bu hafta evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Son hafta Antalyaspor'dan 5 gol yiyen bordo-mavililer, derbiyi kazanıp moralleri yükseltmek istiyor.
Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Karadeniz ekibinde geçen sezonun en flaş isimlerinden biri olan Nwakaeme'nin yokluğu da görünüyor.
Maaş konusunda anlaşamayan bordo-mavililer, oyuncuyla yeni sözleşme imzalamamıştı.
Nwakaeme, Trabzonspor a haber gönderdi #1
Ancak oyuncunun son durumuyla ilgili Serdar Ali Çelikler, ilginç bir iddia ortaya attı.
Çelikler Nwakaeme'yle ilgili, "Bana kızacaklar ama ben Trabzonspor olsam Nwakaeme'yi geri alırım. Nwakaeme'nin geri dönmek istediğini, haber gönderdiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.
Kadın - Aile
Batırık nerenin yemeği, tarifi nasıl yapılır? Batırık yemeği nedir? Mersin batırık tarifi
Kadın - Aile
Elma-Dolması tarifi: Elma dolması hangi yöreye aittir? Elma dolması Osmanlı mutfağından gelen lezzet
Medya
Dizi için kilo alan ünlülerden oldu! Ünlü aktör tanınmaz hale geldi: Rolü için tam 270 kilo aldı
Kültür - Sanat
Deniz kertenkelesi fosili: 66 milyon yıl önce denizlerin hakimi biliniyordu! Dev deniz kertenkelesine ait fosil bulundu
Gündem
İsrail duyurdu: Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinde Türkiye'den çok üst düzey bir yetkili başkanlık edecek