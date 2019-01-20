Son model otolar Brüksel’de tanıtıldı
Bu yıl 97. defa kapılarını açan Brüksel Otomobil Fuarı, dünyanın önde gelen markaları son model araçlarını görücüye çıkardı.20 Ocak 2019 Pazar 09:42
Belçika’nın başkenti Brüksel Expo Center’da her yıl düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı, bu yıl 97. defa kapılarını açtı. 27 Ocak Pazar akşamına kadar gezilebilecek fuarda dünyanın önde gelen markaları son model araçlarını görücüye çıkardı. Fuarda, yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet ile birlikte konsept araçlar da beğeniye sunuluyor. Bu yılki fuarı 500 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
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