Son gelişmeler sonrası tedirgin eden iddia! ‘Keşmir’in durumu daha da kötüleşecek’

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Tayyar Arı, Hindistan’a bağlı Cammu Keşmir’e özel statü veren 370. maddenin Hindistan Anayasası’ndan kaldırılmasına ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu. Arı, “Özel statü çerçevesinde diğer bölgelerden insanlar Cammu Keşmir’e yerleşemiyorlardı. Bu şekilde Cammu Keşmir’in demografik yapısı korunuyordu. Lakin 370. Maddenin kaldırılması bu demografik yapının bozulmasının önü açmış oldu.” dedi.

“Keşmir, halkına sorulmadan Hindistan’a bağlandı!”

“1947’de diğer eyaletlerin statüleri ‘Hindistan’a mı katılacaksın, Pakistan’a mı katılacaksın?’ diye sorularak belirlenmişti, lakin Keşmir halkının iradesine başvurulmadan Keşmir’in o dönemki yöneticisi Hindistan’a katılma kararı almıştı.” diyen Arı, şöyle konuştu: “Bu durum Hindistan ve Pakistan arasında savaşa neden oldu. Savaşın sonunda Keşmir ‘Azad Keşmir’ ve ‘Cammu Keşmir’ olmak üzere ikiye ayrıldı. Azad Keşmir’de toplam nüfusun 3’te biri kadarı kalırken, Cammu Keşmir nüfüsün büyük çoğunluğun aldı. 1949 yılında BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı karara göre de Keşmir halkı bir devlete (Hindistan/Pakistan) bağlanacağı veya hiçbir devlete bağlanmayarak bağımsız kalacağı hususunda kendi kararını kendisi verecekti, ancak 70 yıl geçmesine rağmen bu kararı uygulamayan Hindistan, bunun yerine ‘Keşmir’e özel statü verdim’ diyerek geçiştirmeye çalıştı. Ne var ki bu statü Keşmir için çok özel kurallar olarak yansımadı.”

“Cammu Keşmir’deki özgürlükler ortadan kaldırılmış vaziyette!”

Cammu Keşmir’de yaşayan 12 buçuk milyon insanın yaklaşık yüzde 80’inin Müslümanlar’dan oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Arı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu insanlar bağımsız olmak istiyorlar. Hindistan bu isteği kontrol altına almak amacıyla, kimi zaman 500 bin, kimi zaman 600 bin nüfusa ulaşan büyük bir orduyu orada bulunduruyor. Otoriter bir anlayışla bu bölgedeki özgürlükler ortadan kaldırılmış vaziyette. Özel statü ise dışarıya yönelik göstermelik bir söylem. Cammu Keşmir halkı 70 yıldır işgal altında yaşıyor, insanlar tutuklanıyor, özgürlükler sınırlandırılıyor ama Müslüman dünya ve uluslararası topluluklar buna karşı duyarsız davranıyor. Cammu Keşmir halkının temel endişesi ise, kendilerini dünyaya duyuracak bir mekanizma olmayışı.”

“Kararın amacı demografik yapıyı değiştirmek!”

Kararın bir hintleştirme politikasına dönüşebileceğine dikkat çeken Arı şu ifadeleri kullandı: “Bu kararın amacı, bir gün Hindistan’ın Güvenlik Konseyi kararını uygulayıp ‘Keşmir’in yönetimi’ noktasında halkın oyuna başvurması gerekecek olursa, bu dönemde halkın Hindistan’dan yana oy kullanmasını sağlamak için demografik yapıyı değiştirebilmektir. Hindistan’dan insanların Cammu Keşmir’e yerleşmesi, toprak alması sağlanarak, Cammu Keşmir’deki nüfus yapısı değiştirilmek, bölgedeki Müslüman oranı yüzde 50’nin altına düşürülmek isteniyor. Bunun bir sonraki adımı, Cammu Keşmir’in tamamen Hindistan’a bağlanması ve tüm iddialarından vazgeçirilmesidir.”

“Hindistan’ın bu kararının bir bedeli yok!”

“Bu yaptığı şeyin Hindistan’a bir bedeli yok. Hele ki şu anki konjonktürde hiçbir bedeli yok, çünkü Hindistan’ın ABD ve İsrail ile ilişkileri var.” diyen Prof. Dr. Arı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hindistan Sovyet Bloğu’na daha yakın olmasına rağmen İsrail ve Amerika tarafından hep desteklendi. Bu nedenle Hindistan, yaşanacak sorunlarda ABD ve İsrail tarafından bir eleştiriye veya baskıya maruz kalmayacağını kesin olarak biliyor. Hindistan ve Pakistan’ın diğerini ortadan kaldıracak nükleer güce sahip olması, tarafların sorunun çözümünde askeri güç kullanmasını engelliyor. Bu yüzden askeri bir çözüm yolunun kullanılması imkansızdır. Diplomatik yolla çözülmesini temenni ederim lakin bunun olması da mümkün değil. Burada hayata geçirebilecek tek mekanizma BM’dir. Güvenlik Konseyi, almış olduğu kararın derhal uygulanmasını isteyebilir. Bunun istenmesi için de 5 daimi üyenin konsensüsü gerekmektedir. Hindistan’ın aldığı bu karar sadece Cammu Keşmir’deki şiddeti tırmandıracaktır. Hindistan bu süreçte Cammu Keşmir’deki direnişçi unsurları terörist ilan ederek daha fazla şiddet ve baskı uygulayacaktır.”