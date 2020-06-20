Son gelen rakamlar korkutuyor! Bir günde 10 bin 135 vaka bildirdiler

Koronavirüse karşı Türkiye'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda ülke yürüttüğü mücadele ile salgına karşı büyük başarı sağlarken Afrika'dan ise gelen rakamlar korkuttu. 7 bin 713 kişi yaşamını yitirdiği kıta genelinde vaka sayısı ise son 24 saatte 10 bin 135 artarak 288 bin 812'ye yükseldi.

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 288 bini geçti,

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 135 artarak 288 bin 812'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 263 artışla 7 bin 713'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı 2 bin 17 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 1831, Cezayir'de 825, Sudan'da 506, Nijerya'da 487 ve Kamerun'da 282 kişi hayatını kaybetti.