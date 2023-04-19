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Dünya Son dönemde Ukrayna savaşıyla ilgili görüş ayrılığı yaşan ABD ve Brezilya'dan üst düzey temas
Dünya

Son dönemde Ukrayna savaşıyla ilgili görüş ayrılığı yaşan ABD ve Brezilya'dan üst düzey temas

Yeniakit Publisher
2023-04-19 06:59:00 -
Son dönemde Ukrayna savaşıyla ilgili görüş ayrılığı yaşan ABD ve Brezilya'dan üst düzey temas

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, son günlerde Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili görüş ayrılığı yaşadıkları Brezilya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Celso Amorim ile savaş dahil ikili ve küresel meseleleri görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Sullivan'ın bugün Brezilyalı mevkidaşı Büyükelçi Amorim ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, tarafların Rusya-Ukrayna savaşı, iklim değişikliğiyle mücadele, G20 ve demokratik kurumları korumaya yönelik ortak çabalar dahil bir dizi ikili ve küresel meseleyi ele aldıkları aktarıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Çin ziyareti sırasında "ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'da savaşı cesaretlendirmeye son vermesi" gerektiğini savunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün, Lula'nın bu yorumunu eleştirerek, ABD ve Avrupa'nın barış istemediğini ima etmenin problemli olduğunu söylemiş ve Brezilya'nın Rus ve Çin propagandasını tekrarladığını belirtmişti.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Beyaz Saray'ın Lula'ya yönelik eleştirilerini kabul etmediklerini söyleyerek, "Nasıl ve neden bu sonuca vardıklarını bilmiyorum ama kesinlikle aynı fikirde değilim." ifadesini kullanmıştı.
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Latin Amerika turu kapsamında Brezilya'ya dün resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya'nın Ukrayna'daki sorununun kökenini iyi anladığını belirterek, "Çözüme katkılarından ötürü Brezilya tarafına minnettarız." demişti.

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