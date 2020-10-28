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Gündem Son depremler | Son dakika deprem mi oldu?
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Son depremler | Son dakika deprem mi oldu?

Deprem nerede oldu? Türkiye bilindiği gibi bir deprem ülkesi. Bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. Bu sebeple yeni günle birlikte pek çok işi nerede ne zaman deprem olduğunu merak ediyor. Peki, deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu? | Son dakika depremleri

Yeniakit Publisher
2020-10-28 08:23:00 -
Son depremler | Son dakika deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem gerçeği ise kendisini sık sık hatırlatıyor. Vatandaşlar sık sık internette depremin nerede ne zaman saat kaçta kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem nedir?

Deprem tanımı | Pek çok kişi depremin tanımını ne anlama geldiğini araştırıyor. Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele olarak ifade edilir. Kısaca deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Son depremler | Son dakika deprem mi oldu?

Son dakika depremleri merak ediliyor. Yaşanan depremleri Kandilli Rasathanesi internet sitesinden ya da AFA internet sitesinden takip edebilirsiniz. İşte 28 Ekim Çarşamba günü meydana gelen depremler:

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