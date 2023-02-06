  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Son dakika! Türkiye'de tüm okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi
Eğitim

Son dakika! Türkiye'de tüm okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Son dakika...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de tüm okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 17:04:00 - 2023-02-06 17:32:03

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iklim şartları ve Kahramanmaraş’ta meydana gelerek pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle tüm Türkiye’de eğitim öğretime 13 Şubat’a kadar ara verildiğini bildirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin etkilediği illerden Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

13 Şubat’a kadar okullar tatil edildi

Ardından bir açıklama yaparak tüm Türkiye’de eğitim öğretime 13 Şubat’a kadar ara verildiğini bildiren Bakan Özer, şunları kaydetti:

“Tüm Türkiye’de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye’de tüm okullarımızı 13 Şubat’a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.”

Enkaz altından yardım istedi!
Enkaz altından yardım istedi!

Yaşam

Enkaz altından yardım istedi!

O vekil kötü haberi verdi: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında
O vekil kötü haberi verdi: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında

Gündem

O vekil kötü haberi verdi: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında

Enkaz alanı böyle görüntülendi
Enkaz alanı böyle görüntülendi

Gündem

Enkaz alanı böyle görüntülendi

8 saat sonra enkazdan kurtuldu! Küçük kız enkazdan böyle çıkarıldı
8 saat sonra enkazdan kurtuldu! Küçük kız enkazdan böyle çıkarıldı

Gündem

8 saat sonra enkazdan kurtuldu! Küçük kız enkazdan böyle çıkarıldı

Ünlü youtuber enkaz altında kaldı
Ünlü youtuber enkaz altında kaldı

Gündem

Ünlü youtuber enkaz altında kaldı

Ünlü youtuber enkaz altında kaldı
Ünlü youtuber enkaz altında kaldı

Gündem

Ünlü youtuber enkaz altında kaldı

Son dakika... Kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı!
Son dakika... Kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı!

Gündem

Son dakika... Kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı!

Son dakika... Kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı!
Son dakika... Kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı!

Gündem

Son dakika... Kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı!

{relation id:1730717 slug:'enkaz-altindan-yardim-istedi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23