Trump: İran ile barış anlaşması imzalayacağız! Bunu da kabul etmezlerse artık iyi adam yok!
ABD Başkanı Trump, Hürmüz’ü kapatarak ateşkesi ciddi şekilde ihlal etmelerine rağmen İran ile Barış anlaşması imzalanacağını söyledi. Trump "Onlara adil ve makul bir anlaşma sunduk. Umarım kabul ederler. Etmezlerse tüm köprüleri ve elektrik santrallerini vuracağız. Artık iyi adam yok" dedi. Aynı dakikalarda Pakistanlı kaynaklar da barışa hazırlık ekibini taşıyan iki 2 ABD uçağının İslamabad’a indiğini duyurdu.
Şubat ayının sonunda ABD ile İsrail'in İran'a terör saldırıları ve İran'ın da misilleme yapmasıyla başlayan savaşın ardından geçici ateşkes kararı alınırken, taraflar arasında geçen hafta gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan kalıcı ateşkes görüşmeleri ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı...
Son günlerde tarafların yakında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geleceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu konuyla ilgili bir açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, yaptığı açıklamada, "Temsilciler İslamabad, Pakistan'a gitti. Akşam müzakereler olacak. İran ile barış anlaşması imzalayacağımıza inanıyorum. Çok adil ve makul bir teklif sunduk ve umarım kabul ederler. Kabul etmezlerse, ABD İran'daki tüm elektrik santrallerini ve tüm köprüleri yıkacak. Artık iyi adam yok" dedi.
