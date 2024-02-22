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Spor Son dakika: TFF, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihini açıkladı
Spor

Son dakika: TFF, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 12:21:00 - 2024-02-22 12:22:04
Son dakika: TFF, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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