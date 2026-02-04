Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi!

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Ardahan genelinde (Posof ilçesi dışında) eğitime bir gün ara verilirken; engelli, hamile ve küçük çocuk sahibi kamu çalışanlarına da idari izin hakkı tanındı.

Vali Çiçekli’den Öğrencilere "Kitap Okuyun" Mesajı

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, tatil kararını sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilere hitaben yaptığı içten bir paylaşımla duyurdu. Öğrencilerden gelen yoğun tatil taleplerini gördüğünü belirten Vali Çiçekli, hava muhalefetinden kaynaklanabilecek olası riskleri önlemek adına Çarşamba günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Çiçekli, öğrencilere bu boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmeleri yönünde de tavsiyede bulundu.

Kapsam Dışı İlçe: Posof

Alınan karara göre, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edilirken, yalnızca Posof ilçesi bu uygulamanın dışında tutuldu. Posof’taki eğitim öğretim faaliyetlerinin normal seyrinde devam edeceği bildirildi.

Kamu Çalışanlarına İdari İzin Kolaylığı

Valilikten yapılan ek açıklamada, zorlu hava koşulları nedeniyle sadece öğrencilerin değil, belirli gruplardaki kamu personelinin de korunması hedeflendi. Bu kapsamda;

Engelli ve hamile kamu görevlileri, Çocukları kreş veya anaokuluna giden kadın kamu personeli, çarşamba günü idari izinli sayılacak.