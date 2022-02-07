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Ekonomi Son dakika! Motorine zam geldi
Ekonomi

Son dakika! Motorine zam geldi

EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 80 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 18:29:00 -
Son dakika! Motorine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 80 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 80 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 14,60 liradan 15,40 liraya, Ankara’da 14,71 liradan 15,51 liraya, İzmir’de ise 14,71 liradan 15,51 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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