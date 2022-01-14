Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı! Merkez Bankası ocak ayı faizi ne olur? Merkez Bankası faizi indirecek mi?

FED toplantısı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni yılın ilk Amerikan Merkez Bankası toplantısı (FED)'in alacağı faiz kararı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Fed toplantısının yanına TCMB’nin ocak ayına ilişkin toplantısı da hem dolar kuru fiyatları hem de altın fiyatları için kritik öneme sahip olacak. Bir süredir durağan seyir izleyen dolar fiyatı ve dolara paralel olarak altın fiyatları yükselip yükselmeyeceği Fed ve TCMB’nin alacağı kararlar sonrası netlik kazanmış olacak.

Fed toplantısı ne zaman? 2022 Ocak!

2022 yılının ilk FED toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Merkez Bankası ocak faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz toplantısı 20 Ocak tarihinde yapılacak. Faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

Merkez Bankası 20 Ocak'ta faiz indirir mi?...

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Merkez Bankası’nın ilk çeyrekte gevşemenin etkisini izleme kararını desteklerken de “Merkez Bankası’nın nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm, ocak, şubat ve mart ayını şöyle bir görmemiz lazım.” değerlendirmesini yaptı. Nebati, 2022 için büyüme beklentilerinin sorulması üzerine de “İddialı bir şey söylüyorum; büyümeyle ilgili de ben piyasadaki iştahı görüyorum” dedi. Nebati aynı süreçte büyüme için de tek haneli bir rakam öngördüğünü söylerken, “Tek hane olacak zaten de, ben iyi bekliyorum. Türkiye’ye kendi halinde bıraksanız bile 5 büyür.” diye ekledi. Öte yandan Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,13 TL oldu.

Merkez Bankası 2021 faiz kararları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi kararları merak ediyor. 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında Merkez Bankası tarafından faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19’da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi. Ekim ayında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Merkez Bankası kasım 2021 toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmesine karar verildi. 2021 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı politika faizi yüzde 15’ten yüzde 14’te düşürülmüştü.