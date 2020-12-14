Son dakika! MEB'den yüz yüze eğitim kararı
Milli Eğitim Bakanlığı: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.
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