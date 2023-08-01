Son dakika... Konya'da deprem: Bakan Koca'dan flaş açıklama
AFAD, Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’tan alınan bilgilere göre saat 18.06’da Konya’nın Selçuklu ilçesinde 7.24 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bakan Koca: Olumsuzluk yaşanmadı
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun.” ifadelerine yer verdi.
AFAD Başkanı'ndan açıklama
AFAD Başkanı Yunus Sezer ise yaptığı açıklamada, “Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım” ifadelerine yer verdi.
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