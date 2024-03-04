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Gündem Son dakika! İstanbul'da hissedilen deprem oldu
Gündem

Son dakika! İstanbul'da hissedilen deprem oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-04 21:48:00 - 2024-03-04 22:04:01

Son dakika... AFAD, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Son dakika edinilen bilgiye göre; AFAD, Çanakkale merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Çanakkale Yenice merkezli saat 21.38'de meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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