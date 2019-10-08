Son dakika! İstanbul'da 9 okul boşaltılıyor

26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan depreminin ardından İstanbul'da bazı okulların boşaltılması gündeme gelmişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü deprem sonrası 6 ilçede 9 okulu daha boşaltma kararı aldı. İşte, tüm detaylar...

26 Eylül'de İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremler İstanbul'da panik yaşanmasına yol açmıştı. Depremin ardından yapılan incelemeler sonucunda İstanbul'da bazı okullarda ağır ve hafif hasarlar tespit edildi. Tespit çalışmalarında 29 okulda hasar belirlendi ve bu okullar boşaltıldı. Söz konusu öğrenciler farklı okullara yönlendirildi.

6 ilçede 9 okul boşaltıldı

Benzer bir gelişme bugün bir kez daha yaşandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 ilçede 9 okulun ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün boşaltılmasına karar verdi.