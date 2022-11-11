Son dakika haberi...Twitter'da mavi tik satışı durduruldu! Parayı ödeyenlerin de rozeti silindi! Twitter mavi tik başvurusu

Teknoloji sitesi The Verge'ün haberine göre, sosyal medya devi Twitter, tartışmalı mavi tik kararından vazgeçerek, Twitter Blue kapsamında satılan mavi tik yani onaylanmış hesap satışını durdurdu.

Sosyal medya platformu Twitter'da son dönemler işler iyice karışmış durumda. Ünlü milyarder Elon Musk'ın şirketi satın almasıyla yeniden yapılandırmaya gidilirken, uygulamanın kullanımı da değişmeye başladı. Yeni dönemde farklı uygulamalar ve yenilikler beklenirken mavi tık alımlarıyla alakalı yeni haberler gündeme bomba gibi düştü.

Daha önce ücretli olarak satın alınan Twitter Blue ile ayrıcalıklı özelliklerden faydalanırken, Musk kısa süre önce bu hizmete mavi tiki de ekledi. Çok tartışılan mavi tik 8 dolar karşılığında satın alınırken, bu hizmet bazı ülkelerde de sunulmaya başladı.

MAVI TIK ALIMLARI DURDU

The Verge'nin aktardığına göre mavi tik hizmetini de kapsayan Twitter Blue aboneliği için alımlar durduruldu. Herhangi bir açıklama yapılmaksızın durdurulan satışlara ek olarak, mavi tik hizmetinden yararlanan kişilerin de rozetleri profilinden kaldırıldı.

Rapora göre kullanıcılar iOS üzerinden 8 dolarlık Blue aboneliğini satın almak istediğinde, bir hata mesajıyla karşı karşıya kalıyor. Son dönemde Elon Musk'ın önemli şirket çalışanlarını işten çıkarmasının bu hatayı meydana getirdiği iddia edilirken, satışın tam olarak neden durdurulduğu ise kesin olarak bilinmiyor.

Twitter'dan bilgili mühendislerden bazıları, hizmetin kayıt API'sinin artık platformda mevcut olmadığına dikkat çekti. Daha da ilginci Twitter'a ödeme yaparak hizmeti satın alan bazı kişilerin, mavi rozet işareti profilden kayboldu. Konuyla ilgili Twitter'dan resmi açıklama bekleniyor.

NE OLMUŞTU!

Elon Musk, satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da değişikliklere başladı. Her geçen gün farklı konularla gündeme gelen ünlü milyarder, kullanıcılar için önem taşıyan mavi tikin de paralı olarak sunulacağını belirtmişti.

ŞU ANDA BELİRLİ ÜLKELERDE SUNULUYOR

Söz konusu mavi tik, şu an sadece iOS kullanıcıları için açılmış durumda. TwitterBlue ise yalnızca ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Yani bir iOS cihazdan Twitter’a giriş yapıp, bu dört ülkeden birinde yaşıyorsanız, Twitter Blue abonelik sistemine kaydolabilir ve profilinizin yanına yerleştirilen mavi tikinizi alabilirsiniz.

Twitter Blue’nun tek avantajı mavi tik değil. Twitter’ın CEO'su Elon Musk'ın duyurduğu üzere Blue aboneleri, Twitter’ı kullanmak için ücret ödemeyen kişilere kıyasla yarı yarıya daha az reklamla karşılaşıyor ve daha uzun video yükleme de dahil olmak üzere tweetlerde farklı avantajlara sahip. Tweet düzenleme özelliğinin de şu anda yalnızca Blue aboneleri için kullanılabildiğini belirtmekte fayda var.

Öte yandanTwitter Blue’nun ne zaman diğer ülkelerde de kullanıma sunulacağı belirsizdi. Aynı şekilde Android’in Twitter uygulamasına ne zaman geleceği de merak edilen bir başka konu olmuştu.

Twitter mavi tik başvurusu

Twitter'ın mavi tik özelliği tüm kullanıcıların kullanıma sunulmaya başladı. Yeni güncellemeyle beraber aboneler, belirli ücret karşılığında mavi tik alabilecek. Mavi tik özelliği, şu an yalnızca iOS kullanıcıları için açıldı. Twitter Blue ise sadece ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından satın alınabiliyor.

Twitter mavi tik ücreti ne kadar?

Eğer mavi tik almak istiyorsanız bir iOS cihaz üzerinden Twitter'a giriş yapmalısınız. Yani bu dört ülkeden birinde ikamet ediyorsanız, Twitter Blue abonelik sistemine kolaylıkla kayıt olabilir ve profilinizin yanına yerleştirilmekte olan mavi tiki alabilirsiniz.

Elon Musk'ın satın almasının sonrasında Twitter'da mavi tik ücretinin aylık 8 dolar olcağı açıklanmıştı. Mavi tikin Türkiye fiyatı da öğrenildi. Buna göre aylık 110 TL ödeyen Twitter Blue aboneleri mavi tike sahip olmuş olacak. Daha önceki Twitter kurallarına göre mavi tik almak için hesabınızın onaylanmış olması gerekmekteydi. Şimdi ise aylık ödeme ile sahip olunabilecek. Twitter'da yer alan mavi onay rozeti, kamu yararını ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlamaktadır.