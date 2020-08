Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları

Son dakika haberi… Kurban Bayramı öncesi altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın da 446 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altına yatırım yapan ya da yatırımını altına yapmak isteyenler bayram sonrası piyasada altın ne kadar olduğunu merak ediyor. Altın fiyatları son günlerin en çok merak edilen konuları arasında. Altın ne kadar, altın fiyatları son dakika altın canlı günlük altın kuru an be an takip edilmekte. İşte 4 Ağustos Salı son dakika altın fiyatları ne oldu? Altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos 2020 canlı altın fiyatları.