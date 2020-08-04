Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları
Son dakika haberi… Kurban Bayramı öncesi altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın da 446 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altına yatırım yapan ya da yatırımını altına yapmak isteyenler bayram sonrası piyasada altın ne kadar olduğunu merak ediyor. Altın fiyatları son günlerin en çok merak edilen konuları arasında. Altın ne kadar, altın fiyatları son dakika altın canlı günlük altın kuru an be an takip edilmekte. İşte 4 Ağustos Salı son dakika altın fiyatları ne oldu? Altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos 2020 canlı altın fiyatları.
Son dakika haberi… Altın son yıllarda yatırımcısının yüzünü güldürerek her zaman olduğu gibi altın yine çok kıymetli bir yatırım aracı olduğunu kanıtladı. Altın fiyatları ne kadar? sorusu 4 Ağustos Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 452,82 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.881,85 liradan işlem görüyor. İşte, 4 Ağustos 2020 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
447,47
452,82
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
441,87
442,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.976,30
1.977,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
707,10
722,76
YARIM ALTIN FİYATI
1.409,58
1.445,35
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.827,99
2.881,85
ATA ALTIN FİYATI
2.986,90
3.038,40
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
404,96
420,63