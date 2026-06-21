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Gündem Her sene aynı görüntü! YKS'de son dakika koşusu kamerada
Gündem

Her sene aynı görüntü! YKS'de son dakika koşusu kamerada

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ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Erzurum’da sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Binlerce aday, hayalini kurdukları üniversiteye bir adım daha yaklaşabilmek için büyük çaba sarf etti.

Kent genelindeki sınav merkezlerinde heyecanlı bekleyiş yaşanırken, bazı adaylar ise sınav saatine dakikalar kala koşarak salonlara ulaşmaya çalıştı. Kapıların kapanmasına saniyeler kala yaşanan telaş, çevrede bulunan vatandaşlar ve basın mensupları tarafından ilgiyle takip edildi.

Özellikle Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki sınav merkezlerinde son dakika hareketliliği dikkat çekti. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi önünde bazı adaylar, sınava yetişebilmek için adeta zamanla yarıştı. Adayların koşarak giriş kapılarına yöneldiği anlar kameralara yansıdı.

 

Görevlilerin kimlik ve belge kontrollerinin ardından adaylar sınav salonlarına alınırken, veliler ise kampüs çevresinde heyecanla bekleyişini sürdürdü. Sınavın başlamasıyla birlikte merkezlerin çevresinde sessizlik hakim oldu.

YKS’nin ikinci oturumunun da tamamlanmasıyla birlikte Erzurum’da üniversite hayali kuran binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı.

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