  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın diğer ucunda neler oluyor? 1800 güdümlü bombayla vurdular! Alkolik magandaların cezaları yetersiz: 1 kişi kafayı bulacak diye 3 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta hüzünlü babalar günü! Evlatlarının kabirlerini ziyaret ettiler! Keşfedildi resmen: 170 yılda ergenliğe girip 400 yıl yaşıyorlar! Dünyanın en uzun yaşayan canlısının sırrı... Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı duyurdu: Fibromiyalji ağrıları kabusunuz olmasın İşte tüm fırsat ürünleri! 23-24 Haziran 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'
Aktüel
13
Yeniakit Publisher
Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Ödüllü restoranın akıl almaz yöntemi sosyal medyayı salladı.

#1
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Japonya'da ödüllü bir kızarmış tavuk restoranı, başarısının sırrını açıklayınca yer yerinden oynadı. 1960 yılından beri kızartma yağını hiç tamamen değiştirmediklerini söyleyen işletme sahibi, "Lezzetin sırrı bu yaşlanmış yağda" dedi. Ancak uzmanlar uyarıyor…

#2
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Gıda dünyası, Japonya'dan gelen akıl almaz bir "lezzet sırrı" haberiyle çalkalanıyor. Ülkenin prestijli gıda ödüllerinden Japonya Kızarmış Tavuk Büyük Ödülü'nde altın madalya kazanan bir restoran, başarılarının arkasındaki sırrı itiraf etti.

#3
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Sabah'a göre; Restoranın üçüncü kuşak sahibi Yoshihiro Tsuchiya, restoranın kurulduğu 1960 yılından beri kızartma yağının hiçbir zaman tamamen çöpe atılmadığını ve 66 yıldır aynı yağ bazının kullanıldığını açıkladı.

#4
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Üçüncü kuşak işletmeci Tsuchiya, onlarca yıldır yeniden kullanılan bu "yaşlanmış yağın", tavuklara yeni bir yağla asla taklit edilemeyecek "kompleks bir aroma" ve "benzersiz bir lezzet" kattığını savunuyor. Tsuchiya'ya göre rakiplerinin önüne geçmelerini sağlayan tek şey, bu nesilden nesile aktarılan özel yağ karışımı.

#5
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Bu itirafın ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Binlerce kullanıcı, restoranı insanların sağlığını tehlikeye atmakla suçladı ve 66 yıllık yağda tavuk pişirmenin bir "halk sağlığı skandalı" olduğunu ileri sürdü.

#6
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Tepkiler üzerine restoran yönetimi, sistemin işleyişine dair teknik bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Verilen bilgiye göre; restoran personeli her gece yağdaki et kırıntılarını ve tortuları titizlikle filtreliyor. Ertesi gün ise bu eski yağın sadece küçük bir kısmı lezzet bazı olarak bırakılıyor ve üzerine tamamen taze yağ ekleniyor. Yani teknik olarak 1960 yılındaki ilk partiden kalma moleküller hala tavada dönüyor olsa da, yağ her gün yenilenmiş oluyor.

#7
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Aslında bu yöntem, Asya mutfağında oldukça yaygın olan ve onlarca yıl boyunca sürekli üzerine ekleme yapılarak kaynatılan "daimi çorba/et suyu" (master broth) geleneğine dayanıyor. Örneğin; Tokyo'daki ünlü Otafuku restoranı 70 yılı aşkın süredir, Bangkok'taki bir başka restoran ise 50 yıldır aynı çorba bazını kaynatıp müşterilerine sunuyor.

#8
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Ancak uzmanlar, "Yağ, çorba suyu gibi değildir" diyerek çok ciddi bir uyarıda bulunuyor.

#9
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Gıda uzmanları ve kimyagerler, bitkisel yağların defalarca ısıtılmasının yapısını bozduğunu vurguluyor. Yağın sürekli ısıtılması; trans yağ asitleri, akrilamid ve serbest radikaller gibi oldukça zararlı ve kanserojen maddelerin açığa çıkmasına neden oluyor. Uzmanlara göre, her gün taze yağ ile seyreltilse bile, bu zararlı bileşenlerin uzun vadedeki birikimi ve toksik etkileri tamamen engellenemiyor.

#10
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Seyahat blog yazarı Daniel Pinto, Tayland'ı ziyaret ederek Bangkok'un ünlü restoranında 'hiç bitmeyen' lezzetleri tattı.

#11
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Tayland'ın Bangkok şehrini ziyaret etti ve 1970'lerden beri sürekli bir pişirme sürecinin devam ettiği şehrin ünlü restoranını ziyaret etti. Aile işletmesi lokantanın dev wok'unun görüntülerini kaydettikten sonra Daniel, şu açıklamayı yaptı : "Bu çorba neredeyse 50 yıldır pişiriliyor. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan aynı erişte çorbasını 1976'dan beri satıyor."

#12
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Devam etti: "Sadece aynı tarif değil, aynı çorba. Temel olarak, başladıklarından beri pişirmeyi hiç bırakmadılar. Sadece malzemeleri ekledikçe ekliyorlar, böylece hiç bitmiyor." Daniel şunları ekledi: "Yerel olarak Nua Toon olarak bilinir ve oldukça taze malzemelerden, lezzetli yavaş pişirilmiş sığır etinden ve balık köftesinden yapılır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Silivri Belediyesi'nde seçim sonuçlandı
Siyaset

Silivri Belediyesi'nde seçim sonuçlandı

Silivri Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçiminde 3. turda 20 oyla CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı.
Kurtulmuş Fenerbahçe'yi tebrik etti
Spor

Kurtulmuş Fenerbahçe'yi tebrik etti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Laik atak geçirip hafızlık törenine saldırdılar!
Gündem

Laik atak geçirip hafızlık törenine saldırdılar!

Medreselerde düzenlenen icazet törenleri laik kesimi çıldırtmaya devam ediyor. Son olarak Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı son a..
Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü
Yerel

Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü

Samsun’da hastanede tedavi gören eltisine refakatçi olmak için yola çıkan Zeliha Özmen, içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarp..
Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS uyarısı
Gündem

Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS uyarısı

Paraguay'la karşılaşacak Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS ile ilgili vatandaşlara uyarı yaptı...
Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı
Gündem

Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı

Başörtüsü taktıkları için yıllarca uğradıkları baskı ve zorbalıktan Ak Parti iktidarı ile kurtulan mütedeyyin hanımların Mersin’in Mezitli i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23