Çok ama çok şaşıracaksınız: 66 yıldır aynı yağda kızartıyorlar! Ödüllü restoranın akıl almaz taktiği

Tepkiler üzerine restoran yönetimi, sistemin işleyişine dair teknik bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Verilen bilgiye göre; restoran personeli her gece yağdaki et kırıntılarını ve tortuları titizlikle filtreliyor. Ertesi gün ise bu eski yağın sadece küçük bir kısmı lezzet bazı olarak bırakılıyor ve üzerine tamamen taze yağ ekleniyor. Yani teknik olarak 1960 yılındaki ilk partiden kalma moleküller hala tavada dönüyor olsa da, yağ her gün yenilenmiş oluyor.