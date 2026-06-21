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Dünya Libya Lideri Hafter, ABD'nin planını kabul etti!
Dünya

Libya Lideri Hafter, ABD'nin planını kabul etti!

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Libya Lideri Hafter, ABD'nin planını kabul etti!

Halife Hafter’e bağlı güçler, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Massad Boulos tarafından sunulan siyasi çözüm önerisini kabul ettiklerini duyurdu.

Halife Hafter’e bağlı güçler, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Massad Boulos tarafından sunulan siyasi çözüm önerisini kabul ettiklerini duyurdu.

Libya'nın doğusunu kontrol eden savaş ağası Halife Hafter'e bağlı güçlerin Genel Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Massad Boulos tarafından sunulan siyasi çözüm önerisini kabul ettiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, önerinin Libya konusunda daha önce sunulan girişimlere kıyasla "daha gerçekçi" olduğu belirtilerek, ülkenin karmaşık siyasi ve güvenlik koşullarını dikkate aldığı ifade edildi.

Hafter güçleri, planın hem yerel hem de uluslararası destek görmesi halinde ileri müzakereler için uygun bir zemin oluşturabileceğini kaydetti.

Açıklamada, girişimin nihai bir anlaşmaya dönüştürülmesi amacıyla müzakerelere katılmaya hazır olunduğu belirtilerek, bunun Libya'nın ulusal çıkarlarına ve istikrarına hizmet etmesi gerektiği vurgulandı.

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