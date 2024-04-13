Son dakika gelişmesi… Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan İsrail’e karşı şok hamle
Son dakika... İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda Portekiz bandıralı MSC Aries adlı yük gemisini ele geçirdi.
Son dakika... İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda Portekiz bandıralı MSC Aries adlı yük gemisini ele geçirdi.
İran Devrim Muhafızları, İsrail ile bağlantılı bir gemiye el konulduğunu duyurdu.
Hürmüz Boğazı'nda, İran Silahlı Özel Kuvvetleri'nin İsrailli milyarder Eyal Ofer'e ait bir yük gemisini ele geçirdiği bildirildi.
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