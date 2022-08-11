Son dakika Galatasaray transfer haberleri 2022

Nelsson'un transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Sevilla'nın yaptığı ilk teklif olan 14 milyon Euro'yu az buldu ve talebini İspanyol ekibine iletti. Hem Nelsson hem de menajeri ayrılmak için baskı yaparken, Galatasaray bu baskıların ardından planlarını hazırladı ve Danimarkalı stoperin alternatiflerini buldu. Sarı-kırmızılılar, 2 genç yıldız için girişimlere başladı.

Victor Nelsson'un transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Sevilla'nın yaptığı ilk teklif olan 14 milyon Euro'yu az buldu ve talebini İspanyol ekibine iletti. Hem Nelsson hem de menajeri ayrılmak için baskı yaparken, Galatasaray bu baskıların ardından planlarını hazırladı ve Danimarkalı stoperin alternatiflerini buldu. Sarı-kırmızılılar, 2 genç yıldız için girişimlere başladı. İşte transferin ayrıntıları...

Marcao'yu alan Sevilla'nın Victor Nelsson'a da kancayı takması Galatasaray'da işleri karıştırdı...

25 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Danimarkalı stoper için 14 milyon Euro teklif eden İspanyol kulübü, sarı-kırmızılıları ikna etmeye çalışırken, oyuncunun menajerleri de boş durmuyor.

Önceki gün Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un "Hayalleri var, ayrılmak istiyor" dediği 23 yaşındaki savunmacının temsilcilerinin günlerdir İstanbul'da olduğu ve yönetime transfere izin verilmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

OYUNCU 4 YILLIK ANLAŞMA YAPTI BILE...

Nelsson'u 20 milyon Euro'nun altına kesinlikle bırakmaya yanaşmayan sarı-kırmızılı yetkililerin, hem oyuncu hem de menajerleriyle sürekli görüştüğü ve baskıyı kırmaya çalıştıkları kaydedildi.

Bu arada başarılı futbolcunun Sevilla ile 4 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı gelen haberler arasında.

PREMIER LİG'DEN İLK TALİP FULHAM

Nelsson'un Sevilla'ya transferiyle ilgili bu gelişmeler yaşanırken, genç stopere yeni talipler de çıktı.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen ve ilk maçında Liverpool ile 2-2 berabere kalan Fulham, Nelsson transferi için devreye girdi.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Fulham, Victor Nelsson'u transfer etmek adına harekete geçti. Fulham'ın Sevilla'nın verdiği teklifin üzerine çıkmaya hazır olduğu ve bu transferi bitirmek istediği yazıldı.

EVERTON PUSUDA BEKLİYOR

İtalyan basını, Sevilla ve Fulham'ın ardından Danimarkalı stoper için bir başka Premier Lig ekibi Everton'ın da devreye girdiğini yazdı.

Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu da belirtildi.

ALTERNATİFLER OMERAGIC VE OLSEN

Nelsson'un ayrılma ihtimalini cepte tutan Galatasaray, yerine gelecek oyuncu için çalışmalarını hızlandırdı. Aslan'ın listesinde ilk sırada Zürih'in 20 yaşındaki stoperi Becir Omeragic var.

Daha önce menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerilen Boşnak asıllı genç yıldızın şartlarının araştırıldığı öğrenildi.

Savunmaya bir diğer aday ise Andreas Hanche-Olsen. Gent'te forma giyen Norveçli stoperin teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunulduğu ve olumlu dönüş olması halinde görüşmelerin başlatılacağı ifade edildi.



