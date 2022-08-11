  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Son dakika Galatasaray transfer haberleri 2022
Spor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri 2022

Nelsson'un transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Sevilla'nın yaptığı ilk teklif olan 14 milyon Euro'yu az buldu ve talebini İspanyol ekibine iletti. Hem Nelsson hem de menajeri ayrılmak için baskı yaparken, Galatasaray bu baskıların ardından planlarını hazırladı ve Danimarkalı stoperin alternatiflerini buldu. Sarı-kırmızılılar, 2 genç yıldız için girişimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 15:55:00 -
Son dakika Galatasaray transfer haberleri 2022

Nelsson'un transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Sevilla'nın yaptığı ilk teklif olan 14 milyon Euro'yu az buldu ve talebini İspanyol ekibine iletti. Hem Nelsson hem de menajeri ayrılmak için baskı yaparken, Galatasaray bu baskıların ardından planlarını hazırladı ve Danimarkalı stoperin alternatiflerini buldu. Sarı-kırmızılılar, 2 genç yıldız için girişimlere başladı.

Victor Nelsson'un transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Sevilla'nın yaptığı ilk teklif olan 14 milyon Euro'yu az buldu ve talebini İspanyol ekibine iletti. Hem Nelsson hem de menajeri ayrılmak için baskı yaparken, Galatasaray bu baskıların ardından planlarını hazırladı ve Danimarkalı stoperin alternatiflerini buldu. Sarı-kırmızılılar, 2 genç yıldız için girişimlere başladı. İşte transferin ayrıntıları...

Marcao'yu alan Sevilla'nın Victor Nelsson'a da kancayı takması Galatasaray'da işleri karıştırdı...

25 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Danimarkalı stoper için 14 milyon Euro teklif eden İspanyol kulübü, sarı-kırmızılıları ikna etmeye çalışırken, oyuncunun menajerleri de boş durmuyor.

Önceki gün Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un "Hayalleri var, ayrılmak istiyor" dediği 23 yaşındaki savunmacının temsilcilerinin günlerdir İstanbul'da olduğu ve yönetime transfere izin verilmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

OYUNCU 4 YILLIK ANLAŞMA YAPTI BILE...

Nelsson'u 20 milyon Euro'nun altına kesinlikle bırakmaya yanaşmayan sarı-kırmızılı yetkililerin, hem oyuncu hem de menajerleriyle sürekli görüştüğü ve baskıyı kırmaya çalıştıkları kaydedildi.

Bu arada başarılı futbolcunun Sevilla ile 4 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı gelen haberler arasında.

PREMIER LİG'DEN İLK TALİP FULHAM

Nelsson'un Sevilla'ya transferiyle ilgili bu gelişmeler yaşanırken, genç stopere yeni talipler de çıktı.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen ve ilk maçında Liverpool ile 2-2 berabere kalan Fulham, Nelsson transferi için devreye girdi.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Fulham, Victor Nelsson'u transfer etmek adına harekete geçti. Fulham'ın Sevilla'nın verdiği teklifin üzerine çıkmaya hazır olduğu ve bu transferi bitirmek istediği yazıldı.

EVERTON PUSUDA BEKLİYOR

İtalyan basını, Sevilla ve Fulham'ın ardından Danimarkalı stoper için bir başka Premier Lig ekibi Everton'ın da devreye girdiğini yazdı.

Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu da belirtildi.

ALTERNATİFLER OMERAGIC VE OLSEN

Nelsson'un ayrılma ihtimalini cepte tutan Galatasaray, yerine gelecek oyuncu için çalışmalarını hızlandırdı. Aslan'ın listesinde ilk sırada Zürih'in 20 yaşındaki stoperi Becir Omeragic var.

Daha önce menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerilen Boşnak asıllı genç yıldızın şartlarının araştırıldığı öğrenildi.

Savunmaya bir diğer aday ise Andreas Hanche-Olsen. Gent'te forma giyen Norveçli stoperin teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunulduğu ve olumlu dönüş olması halinde görüşmelerin başlatılacağı ifade edildi.


Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!
Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!

Ekonomi

Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor
Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Dünya

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!
Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Sağlık

Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek
Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek

Dünya

Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek

Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı
Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Kadın - Aile

Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor
Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor

Dünya

Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor

İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!
İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Dünya

İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti
Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Aktüel

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23