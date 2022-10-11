Son dakika flaş gelişme: ABD'de Türkiye'ye F-16 satışında yeni hamle... F-16 krizi
Türkiye'ye F-16 satışında yeni gelişme... ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.
ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.
F-16 satışı için Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde şartları bulunuyordu.
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