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Gündem Son dakika flaş gelişme: ABD'de Türkiye'ye F-16 satışında yeni hamle... F-16 krizi
Gündem

Son dakika flaş gelişme: ABD'de Türkiye'ye F-16 satışında yeni hamle... F-16 krizi

Türkiye'ye F-16 satışında yeni gelişme... ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 21:38:00 - 2022-10-11 21:43:55
Son dakika flaş gelişme: ABD'de Türkiye'ye F-16 satışında yeni hamle... F-16 krizi

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

F-16 satışı için Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde şartları bulunuyordu.

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