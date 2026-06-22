Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı

İstanbul’daki metro yatırımları sosyal medyada yeni bir tartışmanın konusu oldu. Nasuh Bektaş isimli sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımda “İstanbul’da metro deyince akla Ekrem İmamoğlu gelir” ifadelerini kullandı.

Bektaş’ın paylaşımı kısa sürede farklı kullanıcıların yorumlarıyla gündem olurken, açıklamaya dikkat çeken bir yanıt geldi.

“KAFADAN SALLAMAZDIN” TEPKİSİ

Bektaş’ın metro yatırımlarına ilişkin değerlendirmesine başka bir sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Söz konusu kullanıcı, “Nasuh bey yaw bir yapay zekaya sorsaydın kafadan sallamazdın” ifadeleriyle Bektaş’ın paylaşımını eleştirdi.

METRO TARTIŞMASI SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

İstanbul’da metro yatırımları, son yıllarda yerel yönetim tartışmalarının en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Farklı siyasi görüşlerden kullanıcılar, metro projelerinin hangi dönemde planlandığı, hangi dönemde başlatıldığı ve hangi yönetim döneminde tamamlandığı üzerinden sık sık karşı karşıya geliyor.

Bektaş’ın paylaşımı da bu tartışmanın yeni örneklerinden biri oldu.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medyada yapılan paylaşım, İstanbul’daki ulaşım yatırımlarına ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme taşıdı.

Bir taraf Ekrem İmamoğlu döneminde metro çalışmalarının hız kazandığını savunurken, diğer taraf projelerin geçmiş dönemlerde başlatıldığını ve bu nedenle tek bir isme mal edilmemesi gerektiğini öne sürdü.