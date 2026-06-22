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Gündem Türkiye’yi gömeceğim derken bakın ne yaptı!’ “ABD gayet iyi, okul paralı, sağlık paralı…”
Gündem

Türkiye’yi gömeceğim derken bakın ne yaptı!’ “ABD gayet iyi, okul paralı, sağlık paralı…”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bir sokak röportajında iktidar karşıtlığı üzerinden Türkiye’yi aşağılamaya kalkarak, “40 yıl geriye gitmiş” sözlerini sarf eden kadının, sonrasında söylediği sözler ‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” dedirtti.

Evlenip Amerika’ya yerleşen Batı hayranı bir kadın kendisine yöneltilen ‘Türkiye’yi nasıl buldunuz’ sorusuna, “Çok kötü. Gaz kuyruğu oldu geçmişte. Benzin kuyruğu ve şeker kuyruğu oldu ama ekmek kuyruğu olmadı” karşılığını verdi.

Geçmişte karne ile ekmek dağıtılan günleri unutan kadının, Amerika’yı övmek için sarfettiği sözler ise gündem oldu. “Amerika daha mı iyi” sorusuna cevap veren kadın, “Tabi canım. Tek şey okul paralı, sağlık paralı. Vergini bir gün bile geciktiremezsin. Ona bir yol var yani. Borç veriyor. Ömür boyu ödenen bir borç. Affetmesi yok bunun…” karşılığını vermesi “Pes artık” dedirtti.

 

Türkiye’de gelişen sosyal devlet anlayışını, sağlıkta devrim niteliğindeki gelişmeleri, hastaların bir çok konuda parasız hizmet ve ilaç almasını, okullarda ücretsiz ders kitabı dağıtımını, öğrencilerin son model teknolojik cihazlarla donatılmasını, vatandaşların borçlarının belli aralıklar ile affedilmesini ya da yapılandırılmasını görmezden gelen Amerikan hayranı gelinin Türkiye gerçekleri ile bağdaşmayan sözleri sosyal medyada tepki çekti.

 

Sosyal medya kullanıcıları, “Yatırımlarını Türkiye’ye yapıyor. Bunu kendi ağzıyla söylüyor. Bugün Türkiye’de her 3 evden birinde iki araç olduğu gerçeğini görmezden geliyor. Dişini yaptırmaya o beğenmediği Türkiye’ye geliyor. Madem ABD’de mutlusun, gidip oradan alsana sağlık hizmetini.  Bunlar sırf ideolojik yaklaşarak memleketlerini kötülemekten zevk alan sorunlu kafalar. Bu kafaya yazıklar olsun” yorumlarında bulundular.

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