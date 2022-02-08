Son dakika! EPGİS duyurdu: Benzine 71 kuruş zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten açıklama

EPGİS'ten benzinin zammına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Akaryakıtın fiyatı nasıl belirleniyor?

Tamamen özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olan petrol ve akaryakıt sektöründe, 2005 yılından beri serbest fiyatlandırma sistemi uygulanıyor. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri fiyat belirlemekte serbest. Akaryakıt ilk olarak rafineriden geçiyor ve rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcıya gidiyor ve burada dağıtıcı depo satış fiyatını belirliyor. Depodan akaryakıtı alan bayi de pompa fiyatını oluşturuyor.