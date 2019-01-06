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Son dakika, Diriliş Ertuğrul TRT'den kaldırıldı mı? Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

Son dakika haberine göre ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 131. bölümü, 1 hafta gecikmeli olarak yayınlanacak.

06 Ocak 2019 Pazar 15:05
Son dakika, Diriliş Ertuğrul TRT'den kaldırıldı mı? Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

TRT ekranlarında tüm Türkiye tarafından büyük bir ilgiyle izlenen ve her yeni bölümünde heyecanı git gide artan Diriliş Ertuğrul dizisinin yayın tatrihinde değişikliğe gidildi.

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği ve Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 131.bölümü, 16 Ocak Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak. Dizinin neden bir hafta gecikmeli olarak yayınlanacağı açıklanmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:05
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Diriliş Ertuğrul dizisi
  3. Diriliş Ertuğrul yayından kaldırıldı mı
  4. Diriliş Ertuğrul ne zaman yayınlanacak
  5. Diriliş Ertuğrul son dakika

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