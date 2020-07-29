  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Son dakika… DGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan 2020 DGS sınavlarına ilişkin DGS sınav giriş belgeleri açıklandı. Peki DGS sınav giriş belgesi ile DGS sınavına nerede gireceğim?

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:16:00 -
Son dakika… DGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'den yapılan son dakika açıklamasında "2020-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı" denildi.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı