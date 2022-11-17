Son dakika deprem: Bugün deprem oldu mu? Az önce deprem nerede oldu? Mersin'de deprem oldu mu? İstanbul'da deprem mi oldu Şimdi? Bugün deprem nerede oldu kaç şiddetinde?

Deprem mi oldu sorusu zaman zaman araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde yaşanan depremlere ilişkin bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Mersinde son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Peki en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 17 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler.

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu haftanın en hissedilir deprem haberi Bitlis ve Denizli'den geldi. 17 Kasım'da saat 02:57'de Bitlis Ahlat'ta 4.1, saat 04:53'te Osmaniye'de 3.1 büyüklüğünde artçılar yaşandı.

BİTLİS DEPREMİNİN AYRINTILARI ŞÖYLE;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.57'de merkez üssü Van Gölü olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DENİZLİ DEPREMİ HABERİ DETAYI İSE ŞÖYLE;

Denizli 16 Kasım 2022 tarihinde 43 dakika arayla gerçekleşen iki depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre merkez üssü Sarayköy ilçesi olan ilk depremin şiddeti 3.0, ikinci depremin büyüklüğü ise 3,2 olarak belirlendi.

Bugün deprem oldu mu?

Osmaniye, Akdeniz, İzmir, Ege Denizi, Ardahan, Çorum ve Konya ise hafif çaplı sarsıntıların oluştuğu bölgeler oldular.

Mersin'de deprem oldu mu? Son verilere göre deprem olmadı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün deprem nerede oldu kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi’nin 17 Kasım 2022 tarihli son dakika depremler listesi şu şekilde…

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ

(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son depremler listelenmiştir

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.11.17 07:34:10 38.5187 31.8505 8.7 -.- 1.9 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel

2022.11.17 05:12:54 38.7445 42.5578 5.0 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.17 04:57:12 40.2300 34.3353 8.3 -.- 1.9 -.- MAHMATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2022.11.17 04:56:59 40.8357 42.8178 13.0 -.- 1.7 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.11.17 04:53:11 37.2418 36.3742 5.0 -.- 3.0 3.1 YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.11.17 04:45:14 38.3375 27.1892 3.3 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.17 04:39:37 37.8062 26.4873 3.3 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.17 04:31:48 40.6917 31.6292 6.1 -.- 2.2 -.- KARACASU-(BOLU) İlksel

2022.11.17 04:16:49 40.8333 42.8525 5.0 -.- 2.3 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.11.17 03:27:40 38.7527 42.5788 4.4 -.- 2.0 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.17 03:19:26 38.7600 42.5723 1.2 -.- 2.2 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.17 03:08:31 38.7257 42.5945 8.0 -.- 1.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.17 03:06:22 38.7523 42.5513 8.3 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.17 03:04:37 38.7377 42.5543 5.0 -.- 2.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.17 03:01:59 38.7520 42.5577 5.0 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.17 02:57:18 38.7508 42.5758 5.0 -.- 4.0 4.1 ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.17 02:14:13 38.3380 27.2115 2.3 -.- 2.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.17 00:23:55 36.4530 27.1310 7.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.11.17 00:12:46 37.2372 36.3993 11.4 -.- 1.2 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.11.16 23:40:21 37.1600 36.4682 11.1 -.- 2.5 -.- KALECIK-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel

2022.11.16 23:40:07 37.2258 36.4162 5.5 -.- 2.4 -.- CAMICI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.11.16 23:29:57 39.3885 25.8602 4.2 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.16 23:16:31 38.9143 29.1317 5.4 -.- 1.9 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel

2022.11.16 23:00:13 37.2223 28.5370 5.1 -.- 1.8 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel

2022.11.16 22:35:13 37.7822 29.1187 2.2 -.- 2.0 -.- DENIZLI (DENIZLI) İlksel

2022.11.16 22:19:00 39.7710 26.1323 8.1 -.- 1.3 -.- EZINE-CANAKKALE ACIKLARI(EGE DENIZI) İlksel

2022.11.16 22:06:22 38.2967 27.2770 9.7 -.- 1.6 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR) İlksel

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Afad Tweeter'dan paylaştığı açıklama;