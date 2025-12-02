Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür ve yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Özgürlüklerin eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'In açıklamalarından satır başları şöyle:
Yasama ve yargı organlarımızın saygıdeğer temsilcileri, değerli hakim ve savcılarımız, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum
Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni münasebetiyle sizleri Külliye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.
Kura törenimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
Türkiye kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtulunca çok farklı bir atmosfer yakaladı.
Özgürlüklerin eşit uygulandığı Türkiye'yi herkes kabullenecek.
Sizler birazdan çekilecek kura neticesinde vazifenize başlayacak ve adalet neferi olarak görev yapacaksınız.
Şüphesiz mücadelelerin en büyüğü hak için verilenidir. Sizler devletimizin adalet neferleri olarak bu mücadelenin kalbindesiniz.
