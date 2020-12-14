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Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşında 4 gün sokak kısıtlaması olacak
Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşında 4 gün sokak kısıtlaması olacak

Milyonların merakla beklediği Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun cevabı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokağa çıkma sınırlaması 31 aralık perşembe saat 21den 4 ocak saat 05 e kadar kesintisiz uygulanacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:30:00 - 2020-12-14 20:56:16
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşında 4 gün sokak kısıtlaması olacak

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi. Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan milyonların merakla beklediği 'Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?' soruna cevap verdi. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağının olacağı açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı hangi tarihlerde olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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