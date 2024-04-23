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Siyaset Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le TBMM'de bir araya geldi
Siyaset

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le TBMM'de bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-23 20:32:00 - 2024-04-23 20:35:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le TBMM'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'den görüşme talebi geldiğini belirterek, "En kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz." dedi.

TBMM'de bir araya geldiler

Açıklamanın hemen ardından Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de bir araya geldi.

Özelle görüşme için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda "Özgür Özel'le görüşecek misiniz?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Özgür Özel'in benimle görüşme talebi oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz. Ayaküstü olacak işler değil bunlar" dedi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

Siyaset

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama
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