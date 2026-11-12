Türk aşçılar damga vurdu! Otel mutfaklarındaki ‘sıfır atık’ uygulamaları COP31'de anlatılıyor
Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin mutfaklarında israfı önlemek amacıyla uygulanan "sıfır atık" yöntemleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) diğer ülkelere örnek gösterildi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Anadolu AR-GE Başkanı şef Halil Gökmenoğlu, "Fransız, Afrikalı, Hintli gruplarımız vardı. Hem otelde hem de COP31'de stant açarak uygulamalar hakkında bilgi verdik" dedi.