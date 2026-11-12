Türk aşçılar damga vurdu! Otel mutfaklarındaki ‘sıfır atık’ uygulamaları COP31'de anlatılıyor

Yaklaşık 5 yıl önce mutfaklarda atık gibi görünen ürünlerin çeşitli metotlarla kullanılabilir olduğunu keşfettiklerini belirten Gökmenoğlu, "Meyve ve sebzelerin kabuk, uç veya kök bölümlerini kurutarak ya da farklı yemek türlerinde farklı şekilde kullanmaya başladık. Bu da hem atıkları hem de maliyeti azalttı." dedi.