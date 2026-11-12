Qashqai’nin 20 yıllık yolculuğu! Türkiye’nin en çok satılan ithal SUV’u oldu

Üç nesil boyunca kullanıcılarının beklentileriyle birlikte gelişen Qashqai, her yeni nesilde gelişmiş güvenlik özellikleri, kesintisiz bağlantı teknolojileri, daha yüksek konfor ve daha verimli motor seçenekleriyle donatıldı. Model bunu yaparken ilk günkü vaadinden de vazgeçmedi: Sürücülere istediklerini, ödün vermeden sunmak. Nissan’ın e-POWER hibrit teknolojisi, bu müşteri odaklı yaklaşımı bir adım öteye taşıyor ve şarj gerektirmeyen elektrikli bir sürüş deneyimi sunuyor. Klasik hibritlerden farklı olarak e-POWER sisteminde tekerlekleri yalnızca elektrik motoru döndürüyor. Kompakt ve verimli benzinli motorun tekerleklerle herhangi bir mekanik bağlantısı bulunmuyor; motor yalnızca elektrik üretmek için çalışıyor. Sonuç, elektrikli bir otomobili aratmayan son derece sade bir sürüş deneyimi: yumuşak hızlanma, güçlü tork, olağanüstü sessizlik ve konfor. Qashqai yıllar önce hatchback ile SUV’un en iyi özelliklerini nasıl birleştirdiyse, e-POWER da bugün elektrikli sürüşün avantajlarını benzinli motorun pratikliği ve dizelin verimliliği ve menziliyle bir araya getiriyor. Bu formül tüketiciden de tam not aldı: 2022 sonbaharından bu yana Avrupa’da 250 bine yakın Qashqai e-POWER satıldı. Son nesil e-POWER sistemi, 100 kilometrede 4,4 litreye kadar inen yakıt tüketimi, tam depoyla 1.250 kilometreye varan menzil (WLTP) ve 7,6 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerleri sunuyor. Bu rakamlar, Qashqai’nin motor teknolojisinde 20 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ve Nissan’ın günümüz sürüş ihtiyaçlarına müşteri odaklı çözümler üretme anlayışını gözler önüne seriyor. Nissan, elektrifikasyon yolculuğunun hangi aşamasında olursa olsun her müşteriye pratik ve erişilebilir çözümler sunma kararlılığını da bir kez daha ortaya koyuyor. Nissan Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya (AMIEO) Bölgesi Başkanı Massimiliano Messina, konuya ilişkin şunları söyledi: “Nissan Qashqai, yirmi yıl önce otomotivin alışılmış kurallarına meydan okudu ve Avrupa pazarını dönüştüren yepyeni bir sınıf yarattı. Avrupa’da 4 milyonu aşkın satışın ardından Qashqai, Nissan’ın cesur fikirleri müşteri odaklı inovasyonla buluşturma becerisinin simgesi olmayı sürdürüyor. Bugün e-POWER hibrit teknolojisiyle donatılan Qashqai, şarj gerektirmeyen elektrikli sürüş deneyimiyle bu mirası devam ettiriyor ve elektrikli sürüşü çok daha geniş bir kitle için ulaşılabilir kılıyor. Yakıt maliyetlerinin Avrupa genelinde hane bütçelerini zorlamaya devam ettiği bir dönemde stratejimiz, verimli, erişilebilir ve bugünün sürüş alışkanlıklarına uygun çözümlerle müşterilerimize daha fazla seçenek sunmak. Crossover segmentine öncülük etmekten elektrikli mobiliteyi geliştirmeye uzanan yolculuğunda Qashqai, onu başarıya taşıyan yenilikçi ruhtan ödün vermeden, değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamayı sürdürüyor.”