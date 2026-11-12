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Qashqai’nin 20 yıllık yolculuğu! Türkiye’nin en çok satılan ithal SUV’u oldu

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Qashqai’nin 20 yıllık yolculuğu! Türkiye’nin en çok satılan ithal SUV’u oldu

Nissan Qashqai, otomotiv dünyasında yeni bir sınıfın önünü açtığı 2006 yılından bu yana 20 yılı geride bıraktı. Hatchback ile SUV özelliklerini tek modelde buluşturan Qashqai, bugün 100’ü aşkın ülkede satılıyor ve dünya genelinde 7,3 milyonu aşan satış rakamıyla yoluna devam ediyor.

#1
Foto - Qashqai’nin 20 yıllık yolculuğu! Türkiye’nin en çok satılan ithal SUV’u oldu

Qashqai, ilk kez 2006 Paris Otomobil Fuarı’nda sahneye çıktığında kompakt crossover segmentinin de temelini attı. SUV’ların yüksek sürüş pozisyonunu ve verdiği güven hissini, aile tipi hatchback’lerin verimliliği, boyutları ve kullanışlılığıyla tek bir otomobilde buluşturdu. Qashqai’nin Türkiye’deki performansı da dikkat çekiyor. 2007’de Türkiye pazarına giren model, bugüne kadar yaklaşık 250 bin adet ile en çok satılan ithal SUV oldu ve Qashqai, SUV pazarında 9 kez zirveye yerleşti.

#2
Foto - Qashqai’nin 20 yıllık yolculuğu! Türkiye’nin en çok satılan ithal SUV’u oldu

Nissan, Qashqai’yi Avrupa’nın klasik aile otomobillerine cesur bir alternatif olarak tasarladı. 2000’lerin başında otomobil alacak olanlar büyük ölçüde hatchback, sedan, station wagon, MPV ya da yüksek gövdeli SUV seçenekleri arasında karar veriyordu. Yeni müşterilere ulaşmak için farklı bir şey yapması gerektiğinin farkında olan Nissan’ın Avrupa ekipleri, cesur bir karar aldı. Ortaya uzun yıllardır görülmemiş bir otomobil çıktı. Qashqai; bir aile hatchback’inin kompakt boyutlarını, kullanışlılığını, uygun fiyatını, sadeliğini ve verimliliğini, bir SUV’un güçlü görünümü ve yüksek oturma pozisyonuyla birleştiriyordu. Sürücüler artık bir arazi aracının getirdiği ödünlere ve karmaşıklığa katlanmadan yolu daha yukarıdan ve daha güvenle görebiliyordu. Üstelik bunu, sıradan bir hatchback’ten daha fazla yer kaplamayan, satın alma ve kullanım maliyeti de daha yüksek olmayan bir otomobille yapabiliyorlardı. Qashqai, kendine özgü tarzıyla kısa sürede büyük ilgi gördü. Model, Avrupa’da yalnızca dokuz ayda 100 bin adet satıldı; Nissan’ın Sunderland fabrikası artan talebe yetişebilmek için ek vardiya açtı. Yükselişini sürdüren Qashqai, Ocak 2011’de dünya genelinde 1 milyon adetlik satış eşiğini geçti. Bu satışların 750 binden fazlası Avrupa’da gerçekleşti. Bugün neredeyse her büyük otomobil üreticisinin bir kompakt crossover modeli var ve pazarda 50’yi aşkın model satılıyor. Nissan’ın öncülüğünü yaptığı bu sınıf, Avrupa’nın en büyük ve en rekabetçi segmenti haline geldi. Ancak her şey, 2006 sonbaharında Qashqai’nin Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkmasıyla başladı.

#3
Foto - Qashqai’nin 20 yıllık yolculuğu! Türkiye’nin en çok satılan ithal SUV’u oldu

Qashqai’nin tasarım, mühendislik ve üretim süreçlerinin tamamı İngiltere’de yürütülüyor. Model, Londra’daki Nissan Design Europe’ta tasarlanıyor, Cranfield’daki Nissan Technical Centre Europe’ta geliştiriliyor ve Sunderland’deki Nissan Motor Manufacturing tesislerinde üretiliyor. Qashqai’nin yirmi yıllık karnesi şöyle: • Farklı model isimleriyle dünya genelinde 7,3 milyonu aşkın satış. • Avrupa’da 4,1 milyonu aşkın satış ve küresel pazarlar için yarım milyon adet ek üretim. • Avustralya’dan Zimbabve’ye 100’ü aşkın ülkede satış. • 20’den fazla “Yılın Otomobili” unvanı dahil 110’u aşkın uluslararası ödül. • Daha önce var olmayan ve bugün yıllık 4 milyonu aşkın satış hacmine ulaşan yeni bir segment. • 2007’de Türkiye pazarına giren Qashqai, bugüne kadar yaklaşık 250 bin adet ile en çok satılan ithal SUV oldu. • Qashqai, Türkiye’de 9 kez yılın en çok satılan SUV’si oldu.

#4
Foto - Qashqai’nin 20 yıllık yolculuğu! Türkiye’nin en çok satılan ithal SUV’u oldu

Üç nesil boyunca kullanıcılarının beklentileriyle birlikte gelişen Qashqai, her yeni nesilde gelişmiş güvenlik özellikleri, kesintisiz bağlantı teknolojileri, daha yüksek konfor ve daha verimli motor seçenekleriyle donatıldı. Model bunu yaparken ilk günkü vaadinden de vazgeçmedi: Sürücülere istediklerini, ödün vermeden sunmak. Nissan’ın e-POWER hibrit teknolojisi, bu müşteri odaklı yaklaşımı bir adım öteye taşıyor ve şarj gerektirmeyen elektrikli bir sürüş deneyimi sunuyor. Klasik hibritlerden farklı olarak e-POWER sisteminde tekerlekleri yalnızca elektrik motoru döndürüyor. Kompakt ve verimli benzinli motorun tekerleklerle herhangi bir mekanik bağlantısı bulunmuyor; motor yalnızca elektrik üretmek için çalışıyor. Sonuç, elektrikli bir otomobili aratmayan son derece sade bir sürüş deneyimi: yumuşak hızlanma, güçlü tork, olağanüstü sessizlik ve konfor. Qashqai yıllar önce hatchback ile SUV’un en iyi özelliklerini nasıl birleştirdiyse, e-POWER da bugün elektrikli sürüşün avantajlarını benzinli motorun pratikliği ve dizelin verimliliği ve menziliyle bir araya getiriyor. Bu formül tüketiciden de tam not aldı: 2022 sonbaharından bu yana Avrupa’da 250 bine yakın Qashqai e-POWER satıldı. Son nesil e-POWER sistemi, 100 kilometrede 4,4 litreye kadar inen yakıt tüketimi, tam depoyla 1.250 kilometreye varan menzil (WLTP) ve 7,6 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerleri sunuyor. Bu rakamlar, Qashqai’nin motor teknolojisinde 20 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ve Nissan’ın günümüz sürüş ihtiyaçlarına müşteri odaklı çözümler üretme anlayışını gözler önüne seriyor. Nissan, elektrifikasyon yolculuğunun hangi aşamasında olursa olsun her müşteriye pratik ve erişilebilir çözümler sunma kararlılığını da bir kez daha ortaya koyuyor. Nissan Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya (AMIEO) Bölgesi Başkanı Massimiliano Messina, konuya ilişkin şunları söyledi: “Nissan Qashqai, yirmi yıl önce otomotivin alışılmış kurallarına meydan okudu ve Avrupa pazarını dönüştüren yepyeni bir sınıf yarattı. Avrupa’da 4 milyonu aşkın satışın ardından Qashqai, Nissan’ın cesur fikirleri müşteri odaklı inovasyonla buluşturma becerisinin simgesi olmayı sürdürüyor. Bugün e-POWER hibrit teknolojisiyle donatılan Qashqai, şarj gerektirmeyen elektrikli sürüş deneyimiyle bu mirası devam ettiriyor ve elektrikli sürüşü çok daha geniş bir kitle için ulaşılabilir kılıyor. Yakıt maliyetlerinin Avrupa genelinde hane bütçelerini zorlamaya devam ettiği bir dönemde stratejimiz, verimli, erişilebilir ve bugünün sürüş alışkanlıklarına uygun çözümlerle müşterilerimize daha fazla seçenek sunmak. Crossover segmentine öncülük etmekten elektrikli mobiliteyi geliştirmeye uzanan yolculuğunda Qashqai, onu başarıya taşıyan yenilikçi ruhtan ödün vermeden, değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamayı sürdürüyor.”

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