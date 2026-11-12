  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zekeriya Say yazdı: “fon” mu “don” mu? 12 Kasım 1797: Mekkî Mehmed Efendi'nin vefatı (Osmanlı Şeyhülislâmı) Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel hakkında dikkat çeken yazı: Bu iddialar neden peşini bırakmıyor? Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Alçakça ve hadsiz iftiralar! Gaffar Yakınca'dan emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çeken yazı: Bürokrasi ile siyaset karşı karşıya! İran'dan ABD'ye Avrupa'yı da kapsayan sert uyarı: Güvenli hiçbir yer yok! Paşinyan’dan Antalya’da tuhaf görüntüler! Ceketinin cebine muz sakladı! Siyonist çete yine kan peşinde! ABD Başkanı Trump'a rağmen Netanyahu ve katil ordusuna İran'a saldırı talimatı! Katar kötü gelişmeyi dünyaya duyurdu
Dünya Gazze’de yürekleri parçalayan manzara… Çocuklarını ıslanmasınlar diye plastik leğene koydu!
Dünya

Gazze’de yürekleri parçalayan manzara… Çocuklarını ıslanmasınlar diye plastik leğene koydu!

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı zulümleri devam ederken mazlumların içler acısı halini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Şiddetli sağanak sonrasında çadırlarını su basan bir anne, çocukları ıslanmasın diye onları su altındaki çadırlarında plastik bir leğenin içine koydu.

Katil İsrail'in aylardır sürdürdüğü kanlı saldırılarla taş üstünde taş bırakmadığı Gazze Şeridi'nde, şiddetli sağanak yağışlar siyonist zulmün acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Evlerinden zorla koparılarak derme çatma çadırlara hapsedilen 2 milyondan fazla Filistinli, bir yandan bombalarla diğer yandan dondurucu soğuk ve sel sularıyla boğuşuyor. Gazze'den gelen son görüntülerde, çadırını su basan çaresiz bir annenin minik yavrularını ıslanıp hasta olmasınlar diye plastik bir leğenin içine koyması görenlerin boğazını düğümledi.

Çocuklar bu durumu oyuna çevirmiş olsa da sosyal medyaya yansıyan içler acısı görüntüler yürekleri yaktı.

ARAP BİRLİĞİ GAZZE İÇİN ACİL İNSANİ YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hayatını kurtarmak amacıyla acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti. Gazze'de ilaç, su ve gıda konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Fehmi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı politikalar nedeniyle 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşamının tüm alanlarının durma noktasına geldiğini ifade etti.

Kış mevsiminin gelmesiyle yerinden edilen binlerce kişinin yağmur ve sel nedeniyle yeniden büyük sıkıntılar yaşamaya başladığını vurgulayan Fehmi, şunları kaydetti: "Yağmur ve seller, devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı kırılgan altyapıdan geriye kalanları da tahrip etti. Yerinden edilenlerin kaldığı 40 bin barınak ile 70 bin çadır sular altında kalarak yıkıldı. Aralarında yaralılar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastaların da bulunduğu 200 binden fazla Filistinli zarar gördü. Binlerce aile barınaksız, ısınma araçlarından ve uygun örtülerden yoksun şekilde açıkta kaldı."

Fehmi, Gazze'de hayatı tehdit eden ve giderek kötüleşen bu koşullar altında uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı. Arap ve uluslararası insani yardım kuruluşlarına da seslenen Fehmi, "Tarihin unutmayacağı ve gelecek nesillerin affetmeyeceği bu insani koşullar altında mağdurların hayatını kurtarmak ve acil insani yardımları ulaştırmak için mümkün olan her türlü desteği sunmak üzere derhal ve koordineli şekilde harekete geçin." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ACİL DURUM VAR

Bu olağanüstü koşullar altında Arap Birliği'nin "Acil Durum İnsani Yardım Ağı" kurulması girişimini başlattığını duyuran Fehmi, insani yardım alanında faaliyet gösteren tüm tarafları bu girişime katılmaya davet etti.

Fehmi, girişimin Arap Birliği'nin bölgedeki insani krizlere acil müdahale etme kararlılığı çerçevesinde hayata geçirildiğini, üye ülkelerdeki ilgili kurumlar ve insani yardım aktörleriyle koordinasyon içinde yürütüleceğini belirtti.

Fehmi ayrıca, bu çağrıya yanıt veren tüm taraflarla derhal iletişime geçileceğini aktardı.

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 645’e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 74 bin 645’e yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 645’e yükseldi

Gazzeli gencin yürekleri dağlayan feryadı: "Vallahi sizi affetmeyeceğiz! Ne dünyada ne de ahirette!"
Gazzeli gencin yürekleri dağlayan feryadı: "Vallahi sizi affetmeyeceğiz! Ne dünyada ne de ahirette!"

Gündem

Gazzeli gencin yürekleri dağlayan feryadı: "Vallahi sizi affetmeyeceğiz! Ne dünyada ne de ahirette!"

Gazze'de yürek yakan görüntüler! Filistinli annenin gözyaşları kameralara yansıdı: Sesimizi duyan yok mu?
Gazze'de yürek yakan görüntüler! Filistinli annenin gözyaşları kameralara yansıdı: Sesimizi duyan yok mu?

Dünya

Gazze'de yürek yakan görüntüler! Filistinli annenin gözyaşları kameralara yansıdı: Sesimizi duyan yok mu?

Siyonist vahşetin son kurbanı genç kaleci oldu: Gazze'de sporcu şehit sayısı 1017'ye yükseldi
Siyonist vahşetin son kurbanı genç kaleci oldu: Gazze'de sporcu şehit sayısı 1017'ye yükseldi

Dünya

Siyonist vahşetin son kurbanı genç kaleci oldu: Gazze'de sporcu şehit sayısı 1017'ye yükseldi

Nasır Hastanesi bu sabah bombalanmıştı! Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan acil müdahale çağrısı
Nasır Hastanesi bu sabah bombalanmıştı! Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan acil müdahale çağrısı

Dünya

Nasır Hastanesi bu sabah bombalanmıştı! Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan acil müdahale çağrısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serdar

Bu gidiş nereye....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23