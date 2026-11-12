Siz Kuru Fasulye'nin yanında bulgur mu pirinç pilavı mı tercih ediyorsunuz! İşte uzman görüşü...

Kuru fasulye veya nohutun yanında hem pirinç hem de bulgur pilavı bu tamamlayıcılığı sağlayabilmektedir. Ancak bulgur, beyaz pirince göre genellikle daha fazla lif içerdiğinden genel beslenme kalitesi bakımından daha avantajlı bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, bulgurun baklagil proteinini pirinçten mutlaka daha iyi tamamladığı anlamına gelmemektedir.