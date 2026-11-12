Rüşvete bulaşan vekilin dokunulmazlığı olmasın

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Akit’in defalarca gündeme getirdiği “milletvekili dokunulmazlığı”na çeki düzen verilmesi konusu hem kamuoyunda hem siyasi çevrelerde tartışılmaya başlandı. TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda, yaklaşık 150 milletvekiline ait toplam 1096 dokunulmazlık dosyası bekliyor. Meclis’in tozlu raflarında bekleyen dokunulmazlık dosyalarının sayısı her geçen gün artarken, milletvekili dokunulmazlığı konusu, son dönemde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla birlikte tartışma konusu olmaya başladı. Büyük bölümü yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in hakkında 63 fezleke olduğu bilinirken, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır, Turan Taşkın Özer, Bülent Tezcan gibi çok sayıda Yeni Partilinin milletvekili dokunulmazlığının arkasına saklanması kamuoyunda tepkileri artırıyor. Son günlerde eski Yeni Partili Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün hakkındaki kara para aklamaktan çocuk tacizine kadar varan suçlamalar da tartışmaları alevlendirmiş durumda. Yeni Akit, tepki çeken dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına yönelik “Dokunulmazlığı kaldırmaya yürekleri yok”, “Meclis’te de temiz eller”, “Dokunmak için daha neyi bekliyorsunuz?” gibi çok sayıda manşet haberle meseleye dikkat çekerken, siyasilerden de konuya destek gelmeye başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, MHP’nin yolsuzlukla mücadeleyi millî siyaset olarak gördüğünü belirterek, siyasette etik kuralların belirlenmesini ve Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmasını istedi. Mustafa Kalaycı’nın; “Yasama dokunulmazlığı, siyasi özgürlük alanını kısıtlamadan kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanmalı, özellikle yolsuzluk ve rüşvet suçları dokunulmazlık kapsamından çıkarılmalıdır” şeklindeki açıklaması kamuoyundan da geniş destek buldu.

“ADİ VE YÜZ KIZARTICI SUÇLAR İÇİN DOKUNULMAZLIK ZIRHI OLMAMALI”

Konuyu Akit’e değerlendiren Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkanı Av. Hasan Oymak, “Dokunulmazlık zırhı sığınak değil, milletin emanetidir ve milletvekilliği makamının onurunu korumak, milletin onurunu korumaktır. Siyasette etik ilkelere bağlılık, yasama dokunulmazlığının meşruiyet zeminidir. Son dönemde yürütülen adli soruşturmalar, kamuoyuna yansıyan iddialar ve bütçe görüşmelerinde yaşanan sert tartışmalar, hali hazırda mevcut olan 150 milletvekili için 1.096 dokunulmazlık fezlekesini ve beraberindeki ‘dokunulmazlık kaldırılsın / sınırlandırılsın’ söylemlerini gündeme taşımıştır. HUDER olarak görüşümüz şudur: Temsil ettikleri kişilerin haklarını korumak ve savunmak adına her türlü fikrini, gerekirse en sert biçimde ifade etmek konusunda milletvekillerinin Anayasa m. 83 çerçevesinde mutlak dokunulmazlığı olmalı. Ancak, ‘Yolsuzluk, rüşvet, cinsel saldırı ve nitelikli mala karşı işlenen suçlar’ gibi adi ve yüz kızartıcı suçlar için dokunulmazlık zırhı olmamalıdır. Zira aziz milletimizin hiçbir ferdi, vekâlet verdiği kişinin böyle bir suçu işlemesine rıza göstermez. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus şudur: Herhangi bir iktidar- muhalefet çekişmesinden, art niyetli yaklaşımdan yahut iş bilmezlikten dolayı ortaya çıkabilecek haksızlıkların önüne geçebilmek bakımından, bu tür suçlarda adli sürecin başlaması, TBMM’nin nitelikli çoğunlukla vereceği izne bağlanmalıdır. Bu uygulama, aynı zamanda denetim mekanizmasının da sağlıklı işlemesine ve konunun siyasi yargı baskısına dönüşmesinin önüne geçilmesine vesile olacaktır. Bu çerçevede, ‘siyasi ahlak’ ve ‘seçim finansmanının denetlenmesi’ne yönelik reformist düzenlemelerin yapılmasını da öneriyoruz. Zira hiçbir unvan, hiçbir makam, kamu vicdanını yaralayan rüşvet ve yolsuzluk iddialarını adli denetimin dışına taşıyacak bir cezasızlık zırhı olamaz”

“HİÇ KİMSEYE SINIRSIZ BİR KORUMA SAĞLANAMAZ”

Önceki dönem Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Ahmet Yılmaz da; “Milletvekili dokunulmazlığı, yalnızca milletvekillerinin şahsını ilgilendiren bir ayrıcalık olarak değil, doğrudan millî iradeyi ve demokratik temsil ilkesini ilgilendiren anayasal bir güvence olarak değerlendirilmelidir. Milletvekili dokunulmazlığının temel amacı, milletin temsilcilerinin görevlerini herhangi bir baskı, tehdit veya yargısal müdahale endişesi taşımadan yerine getirebilmelerini sağlamaktır. Bu güvenceyi zayıflatacak veya kapsamını ölçüsüz biçimde daraltacak düzenlemeler, yalnızca milletvekillerinin hareket alanını değil, nihayetinde millet iradesinin temsil imkânını da sınırlandırabilir. Elbette dokunulmazlık, hukukun üstünde olmak veya cezasızlık anlamına gelmez. Hiç kimseye hukuka aykırı fiilleri bakımından sınırsız bir koruma sağlanamaz. Ancak milletvekilliği görevinin niteliği ve demokratik temsilin önemi göz önünde bulundurulmadan yapılacak düzenlemeler, telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Nitekim ülkemizde dokunulmazlık veya özel soruşturma usulü güvencesinden yararlanan tek kesim milletvekilleri değildir. Yargı mensuplarından kamu görevlilerine, farklı meslek gruplarından anayasal kurumların mensuplarına kadar pek çok alanda, yürütülen görevin niteliğinden kaynaklanan özel güvenceler bulunmaktadır” diye konuştu.

“DOKUNULMAZLIK ZIRHI VEKİLİN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR”

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat ise şunları söyledi: “Milletin vekili olarak milleti temsil eden kişilerin dokunulmazlık zırhı alarak pek çok gayrimeşru olaylara karışması ve bunun da dokunulmazlık zırhı ile koruma altına alınması kabul edilemez bir durumdur. Fikrini beyan etme ve toplum huzurunu sağlama adına yapılacak konuşma ve tartışmaları kaplaması gereken, yani kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılması gereken bir uygulama bugün maalesef vekillerin suç işleme hürriyeti haline gelmiştir. Hassaten Ekosistem üzerinden yapılan yolsuzluk operasyonlarında ortaya çıkan manzara pek çok eski CHP’li yeni Yeni Parti mensubu vekilin hem suçu ve suçluyu korumak, hem de bizzat suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan dosyaları bulunmaktadır. Hele hele Mustafa Sarıgül isimli vekilin işlemiş olduğu insan içine çıkamayacağı kadar ağır suçların olduğu bir dosyada hala dokunulmazlığın ardına sığınması asla kabul edilemez. Dokunulmazlık zırhı bir vekilin suç işleme özgürlüğü değildir. Halkın kendilerini en iyi şekilde temsil etmesi için seçerek Meclise gönderdiği kişiler bu korumaya güvenerek suç işleyemez, ahlaksızlık yapamaz! Sokaktaki vatandaş nasıl işlemiş olduğu bir suçtan yargılanıyor ise, bir belediye başkanı veya bir bürokrat nasıl yargılanabiliyor ise vekiller de yargılanmalıdır.”