  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teşkilat setinde haraç şoku! 30 bin TL ve araç istediler, ölümle tehdit ettiler Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir MİT personel alımı başladı! İşte MİT'e girmek için gerekli şartlar ve evraklar İsrail'de hükümet krizi büyüyor! Eisenkot'tan Netanyahu'ya İran savaşı uyarısı Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Öğrenciler ne zaman ders başı yapacak? Ali Karahasanoğlu Saadet Partisi'ne sordu: Bu kiri nasıl temizleyeceksiniz? İsrail hastane vurdu! Çok sayıda şehit var Yok böyle rakam! Türkiye'den o ülkeye 100 bin İHA ve helikopter satışı 12 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Zekeriya Say yazdı: “fon” mu “don” mu?
Gündem Macron ve Pellegrini'yi şaşırtan olay: Askerler yere yığıldı
Gündem

Macron ve Pellegrini'yi şaşırtan olay: Askerler yere yığıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'da Elysee Sarayı'nda Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi resmi törende görev alan iki asker art arda fenalaşarak yere düştü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı, 11 Kasım'da dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi karşıladığı sırada görevli iki asker art arda fenalaşarak yere düştü.

Slovak televizyonu TV JOJ tarafından kaydedilen görüntülerde yaşananlar dikkat çekti. İlk askerin aniden dengesini kaybederek yere yığılması üzerine Macron ve saray görevlileri vakit kaybetmeden askerin yanına yöneldi.

 

Olayın ardından iki askerin neden fenalaştığına ilişkin Fransa makamlarından resmi bir açıklama gelmedi. Askerlerin sağlık durumlarına ilişkin de kamuoyuyla henüz bilgi paylaşılmadı. Yaşanan aksaklığa rağmen resmi karşılama programı devam etti.

Türkiye'den Fransa'ya ait gemiye uyarı!
Türkiye'den Fransa'ya ait gemiye uyarı!

Dünya

Türkiye'den Fransa'ya ait gemiye uyarı!

Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti!
Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti!

Dünya

Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti!

Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı
Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı

Gündem

Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı

Fransa'dan görülmemiş cesaret! Sınır dışı etti
Fransa'dan görülmemiş cesaret! Sınır dışı etti

Dünya

Fransa'dan görülmemiş cesaret! Sınır dışı etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23