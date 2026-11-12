Macron ve Pellegrini'yi şaşırtan olay: Askerler yere yığıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı, 11 Kasım'da dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi karşıladığı sırada görevli iki asker art arda fenalaşarak yere düştü.

Slovak televizyonu TV JOJ tarafından kaydedilen görüntülerde yaşananlar dikkat çekti. İlk askerin aniden dengesini kaybederek yere yığılması üzerine Macron ve saray görevlileri vakit kaybetmeden askerin yanına yöneldi.

Olayın ardından iki askerin neden fenalaştığına ilişkin Fransa makamlarından resmi bir açıklama gelmedi. Askerlerin sağlık durumlarına ilişkin de kamuoyuyla henüz bilgi paylaşılmadı. Yaşanan aksaklığa rağmen resmi karşılama programı devam etti.