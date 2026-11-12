Hikmet Genç, Yılmaz Özdil’i fena ‘ti’ye aldı! Kendi etti, kendi buldu ultra Kemalizmin gereğini yapıyorlar!

Akşam yazarı Hikmet Genç, bugünkü köşe yazısında Yılmaz Özdil’i hedef aldı.

Hikmet Genç, şunları yazdı: “Ortadoğu ve Balkanlar'ın en hızlı CHP'li yazarıydı. Yandaşları ona çok para kazandırdı. Hap yaptı kazandı, aynı kitabı Japon derisiyle kaplayıp sattı yine kazandı. Bugünlerde yalnız kovboy takılıyor. Onu, kendi mahallesi (ultra Kemalist, kökten laik, süper CHP'liler) sürekli pataklıyor. Sövüyorlar beddua okuyorlar. Elleriyle büyüttüğü canavarlar çok pis saldırıyor. Çok da üzülmüyoruz. Kendi eseri, kendi etti kendi buldu. Sizinkiler böyle arkadaş. Ultra Kemalizm ve dahi faşizmin gereğini yerine getiriyorlar, ısırıp duruyorlar İbn-i Bidoni hazretlerini. O şimdi mağdur ve mustarip (Bize saldırtırken iyiydi di'me?!) Sen de biraz empati yap yahu. Onlar da kendilerince haklı. Sen CHP'yi ve ondan ayrılan 'Yeni' CHP'yi eleştiriyorsun. Gece gündüz kuşlardan bahsedip sallıyorsun. ‘İhanet’ ‘satış’, ‘ahlak’, ‘yalan’, ‘guguk’ vesaire dümdük giriyorsun. Nerede kaldı CHP'nin kutsal koltuğu, kutsal kâsesi?!.. Uğruna can vereceğini söylediğin 6 oka n'oldu?.. CHP'si Yeni'si., küfredip duruyorsun. Yani aslında sen dinden çıkmışsın. Yani Kemalizm'den dönmüş bir mürtetsin!.. Doğruyu biraz geç fark etmiş olman iyi b'şey de. Senin kafa hâlâ yamuk çalışıyor. Şakulü bir türlü düzeltemedin. ‘Dünyada o kadar lider değişti bizimki sabit’ diyorsun. Bi'de çıkmış "bizimki 25 yıldır neden sabit?" deyip salağa yatıyorsun. İrfan sahibi bu milletin kararıdır. Seçimdir sandıktır millettir sabitleyen”