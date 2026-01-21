  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Finans devinden Trump'a soğuk duş! JPMorgan piyasadaki çöküşün şifrelerini çözdü! DEM'den ‘Kobane’ ambalajıyla sokak çağrıları! Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı Altın fiyatları alev aldı! Rekor üstüne rekor! Beslediği karga gözünü oydu! İsviçre terör örgütünün saldırılarıyla savaş alanına döndü! Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı Beyaz Saray'da muhabbet rüzgarları! Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu telefon! PKK Avrupa’da kaos çağrısı yapmıştı! Teröristler eyleme Almanya’dan başladı! Suriyelilerin iş yerlerine saldırılar başladı 21 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 21 Ocak 2011: Muhammed Halis Emek'in vefatı (Erzurum ulemasından)
Gündem Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı
Gündem

Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de gerçekleştirilen provokatif eylemlere ilişkin son verileri paylaştı. Bakan Tunç, bayrak indirme girişiminde bulunan 14 kişinin gözaltına alındığını, ülke genelindeki olaylarda ise toplam 390 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde kameraların karşısına geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokakları karıştırmak isteyen provokatörlere yönelik yargı operasyonlarının bilançosunu duyurdu. Suriye'deki hükümet güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmaları bahane eden grupların Türkiye'de başlattığı olaylara değinen Tunç, "Milli birliğimizi hedef alan hiçbir eyleme geçit verilmeyecektir" dedi.

Suriye’deki çatışmaları bahane ederek Türkiye genelinde huzur ortamını bozmaya çalışan odaklara karşı yargı süreci hızlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle Türk Bayrağı’na yönelik hadsiz saldırılara ilişkin çok sert mesajlar verdi.

Özellikle Mardin başta olmak üzere farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 390 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirten Bakan, 35 kişinin tutuklandığını ve 50 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını vurguladı.

Türk Bayrağı’na yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıya dair 14 şüphelinin gözaltı sürecinin devam ettiğini belirten Tunç, yargı sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

BAYRAĞIMIZA PROVOKATİF SALDIRI İLE İLGİLİ 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Tunç, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar 390 kişi hakkını işlem yapıldı 35 hakkına tutuklama kararı verildi 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı

Burada Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor yapılmaya devam ediyor özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda

Gözaltı süreçleri de devam ediyor.

Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi!
Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi!

Gündem

Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi!

Aileyi korumaya yönelik yeni yasal düzenleme geliyor! Bakan Tunç: "Tüm önleyici adımları atacağız"
Aileyi korumaya yönelik yeni yasal düzenleme geliyor! Bakan Tunç: "Tüm önleyici adımları atacağız"

Gündem

Aileyi korumaya yönelik yeni yasal düzenleme geliyor! Bakan Tunç: "Tüm önleyici adımları atacağız"

Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Gerçeği ortaya çıkaracağız
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Gerçeği ortaya çıkaracağız

Gündem

Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Gerçeği ortaya çıkaracağız

Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım"
Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım"

Gündem

Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım"

Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı

Gündem

Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23