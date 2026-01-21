Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde kameraların karşısına geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokakları karıştırmak isteyen provokatörlere yönelik yargı operasyonlarının bilançosunu duyurdu. Suriye'deki hükümet güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmaları bahane eden grupların Türkiye'de başlattığı olaylara değinen Tunç, "Milli birliğimizi hedef alan hiçbir eyleme geçit verilmeyecektir" dedi.

Suriye’deki çatışmaları bahane ederek Türkiye genelinde huzur ortamını bozmaya çalışan odaklara karşı yargı süreci hızlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle Türk Bayrağı’na yönelik hadsiz saldırılara ilişkin çok sert mesajlar verdi.

Özellikle Mardin başta olmak üzere farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 390 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirten Bakan, 35 kişinin tutuklandığını ve 50 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını vurguladı.

Türk Bayrağı’na yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıya dair 14 şüphelinin gözaltı sürecinin devam ettiğini belirten Tunç, yargı sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

BAYRAĞIMIZA PROVOKATİF SALDIRI İLE İLGİLİ 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı süreçleri de devam ediyor.