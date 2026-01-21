Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!

  • İSTANBUL
Kanada ordusunun olası bir ABD işgaline karşı hazırlık yaptığı ve modellemelerinde Afganistan'daki Taliban direnişini örnek aldığı belirtildi.

Kanadalı üst düzey iki hükümet yetkilisi, Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD'nin Kanada'ya yönelik olası bir askeri işgalini ve buna verilecek yanıtı modellediğini belirtti.

Kanadalı üst düzey iki hükümet yetkilisi, Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD'nin Kanada'ya yönelik olası bir askeri işgalini ve buna verilecek yanıtı modellediğini belirtti.

Yetkililere göre modellemelerde Afganistan'daki Taliban direnişinin taktikleri temel alınıyor.

Yetkililer, modellemelerin Afganistan'da önce Sovyetler Birliği ve ardından ABD liderliğindeki NATO güçlerine karşı kullanılan taktiklere benzer taktikler içerdiğini dile getirdi.

Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir modellemeyi 100 yıl sonra ilk kez oluşturduğu değerlendiriliyor.

 

Yetkililere göre, askeri planlamacılar, güneyden bir ABD işgalini modelledi ve Amerikan kuvvetlerinin Kanada'nın karadaki ve denizdeki stratejik pozisyonlarını bir hafta içinde ve muhtemelen iki gün kadar kısa bir sürede aşması bekleniyor.

Kanada'nın konvansiyonel bir Amerikan saldırısını savuşturmak için gereken sayıda askeri personele ya da ekipmana sahip olmadığını belirten yetkililer, bu nedenle gerilla taktiklerinin benimseneceğini vurguladı. Buna göre ordu, düzensiz askerlerden ya da silahlı sivillerden oluşan küçük grupların pusu, sabotaj, drone savaşı ya da vur-kaç taktiklerine başvuracağı konvansiyonel olmayan bir savaş öngörüyor.

Haberi Kanada'nın önde gelen gazetelerinden Globe and Mail duyurdu. Globe and Mail yetkililerin kimliklerini açıklamadı.

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme çağrıları bir süredir bölgedeki gerilimi artırıyor. ABD'nin bu amaçla Grönland'a askeri müdahalede bulunabileceği belirtiliyor.

Trump bunun yanı sıra Kanada'nın "ABD'nin 51'inci eyaleti" olması konusunu da defalarca dile getirdi. Hafta sonu NBC, Trump'ın son haftalarda yardımcılarına "Kanada'nın Kuzey Kutbu'ndaki ABD düşmanlarına karşı savunmasız oluşundan giderek daha fazla şikayet ettiğini" bildirdi.

Kaynak: Mepa News

