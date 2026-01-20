  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti
Gündem

Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti

Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, “Kürt Mehmet” lakabı ile bilinen Mehmet Kaplankıran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Peker, sosyal medya paylaşımında “Kıymetli dostum Mehmet Kaplankıran'ın (Kürt Mehmet) vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaplankıran'ın Almanya'nın Berlin kentinde yaşadığı biliniyordu.

GEÇEN AY SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Kaplankıran, en son Aralık 2025 tarihinde villasına düzenlenen silahlı saldırı ile gündeme geldi. Kaplankıran olayda yara almadı.

Saldırıya ilişkin Daltonlar suç örgütü bağlantısı araştırılırken Kaplankıran, saldırganlara sert sözlerle tepki göstererek, failleri ihbar edenlere 500 bin euro ödül vereceğini duyurmuştu.

Kaplankıran’ın herhangi bir saldırı sonucu ya da hastalık nedeniyle mi hayatını kaybettiği ise henüz bilinmiyor.

 

