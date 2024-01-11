Son dakika... Bakan Bayraktar'dan vatandaşa müjde! 'Doğalgaza zam yok'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bayraktar, doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Şu an bir enerji bakanı olarak söyleyebilirim ki bir doğalgaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa'da elektrik ve doğalgazda en ucuz ikinci ülkeyiz." diyerek yanıtladı.

'Vatandaşımızı da enerjide desteklemeye devam edeceğiz'

Bakan Bayraktar vatandaşı enerjide destekleyeceklerini vurgulayarak, "Vatandaşımızı da enerjide desteklemeye devam edeceğiz. Geçen yıl enerjide devlet desteği 282 milyar TL oldu." dedi.