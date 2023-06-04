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Dünya Son dakika... ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama
Dünya

Son dakika... ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama

Yeniakit Publisher
2023-06-04 22:58:00 - 2023-06-04 23:00:21
Son dakika... ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama

Son dakika edinilen bilgiye göre; ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldi ve patlama Beyaz Saray’dan duyuldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da büyük patlama sesini meydana geldi. Patlamanın Beyaz Saray'dan duyulduğu öğrenildi.

Son dakika haberini Türk gazeteciler peş peşe Twitter'dan duyurdu.

Gazeteci Yunus Paksoy ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bölgede duman olmadığını, patlamaların 15 Temmuz'u hatırlattığını ifade ederek, "Sonik patlamalar gibiydi." dedi.

Öte yandan patlama sesinin, Amerikan Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikat sonucu oluşan 'sonik patlama' nedeniyle meydana geldiği de ileri sürüldü.

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